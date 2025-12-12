Αποστολάκη - Λαζαρίδης: Αντιπαράθεση στην εξεταστική για τις αγροτικές επιδοτήσεις μετά τις συλλήψεις στην Κρήτη

Έντονη συζήτηση προκάλεσαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, οι αποκαλύψεις για την αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη και τις συλλήψεις στελεχών που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Λαζαρίδης, ανέφερε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, επισημαίνοντας ότι «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη». Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η εξέταση των βουλευτών Εμμανουήλ Χνάρη και Χρήστου Μπουκώρου, η εισηγήτρια της μειοψηφίας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Αποστολάκη, είχε τοποθετηθεί για την ίδια αστυνομική επιχείρηση, σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο κ. Χιλιτζάκης, μέλη της οικογένειάς του, καθώς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την τοπική παραγωγή. Τον χαρακτήρισε «πρόεδρο ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο, επικεφαλής ΚΥΔ και πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας», υπενθυμίζοντας μάλιστα «τις γνωστές φωτογραφίες» του με τον Πρωθυπουργό.

Απαντώντας στον υπαινιγμό του κ. Λαζαρίδη περί εμπλοκής προσώπων που συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ, η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι το κόμμα της παραμένει αμείλικτο σε τέτοιου είδους ζητήματα. «Όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, εάν υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ, η διαγραφή του είναι άμεση, μέσα σε λίγα λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση στην επιτροπή συνεχίστηκε με αυξημένη ένταση, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αιχμές για την πολιτική διάσταση της υπόθεσης, ενώ αναμένεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.