Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός – Νέες προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις στην Κρήτη

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, με τα μπλόκα να παραμένουν και τις διεργασίες να εντείνονται.

Αρκετές συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα Μάλγαρα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησης που αναμένεται σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες τρακτέρ από τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να συμμετάσχουν, ενώ έχει προβλεφθεί και συστράτευση λεωφορείων.

Οι αγρότες σχεδιάζουν ολιγόωρο αποκλεισμό του λιμανιού, με περίπου 50 τρακτέρ να συμμετέχουν στην πομπή, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία. Όπως τονίζουν, στόχος τους δεν είναι να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά να αναδείξουν τα αιτήματά τους.

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14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η έρευνα των αρχών για παρατυπίες στον αγροτικό τομέα. Από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση λάμβανε παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο και πρόσθετη πίεση σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα.

Συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με αγρότες Κρήτης

Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση συνεχίζει τον διάλογο με τους εκπροσώπους των παραγωγών. Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αντιπροσωπεία αγροτών της Κρήτης, παρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Στο τραπέζι συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «θετική» και «ουσιαστική», με τις δύο πλευρές να συζητούν αναλυτικά τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Κρήτης κατέθεσαν τα αιτήματά τους, ενώ οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας δεσμεύτηκαν ότι πολλά από αυτά θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα. Στον απόηχο των προβλημάτων που έχει προκαλέσει το μεταβατικό σύστημα πληρωμών, το υπουργείο δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα διορθώσουν αδικίες και θα διασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί παραγωγοί λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την κτηνοτροφία, όπου η κυβέρνηση υπενθύμισε ότι έχει ήδη υιοθετηθεί συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, με στόχο τη διόρθωση αστοχιών του μαθηματικού τύπου κατανομής των επιδοτήσεων. Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι οι όποιες διευθετήσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τυχόν απόκλιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις ή ακόμη και σε διακοπή χρηματοδότησης — εξέλιξη που θα έπληττε πρωτίστως τους ίδιους τους Έλληνες αγρότες.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να επιλυθούν ειδικά ζητήματα που έχουν προκύψει από το μεταβατικό σύστημα πληρωμών, με έμφαση στις αδικίες που έχουν διαπιστωθεί κυρίως σε βάρος κτηνοτρόφων. Παράλληλα, τέθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα της Κρήτης και των νησιών, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πιέσεις στις τιμές γάλακτος, καθώς και οι επιπτώσεις στην τοπική παραγωγή. Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα γεωργίας και μελισσοκομίας, με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαιη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μέσω της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, όλα τα ζητήματα —τεχνικά και πολιτικά— θα εξεταστούν διεξοδικά στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, με στόχο λύσεις που στηρίζουν την παραγωγή και ενισχύουν τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των αγροτών εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο πρόεδρος του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης, Μανώλης Ορφανουδάκης, ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία διαπίστωσε θετική διάθεση από την κυβέρνηση για να βρεθούν λύσεις στα κρίσιμα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.