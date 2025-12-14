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Κεφαλογιάννη : Το 2025 εξελίσσεται σε ακόμη ένα έτος-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό
Πολιτική
11:04 - 14 Δεκ 2025

Κεφαλογιάννη : Το 2025 εξελίσσεται σε ακόμη ένα έτος-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Τον κρίσιμο ρόλο του ελληνικού τουρισμού στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας αλλά και στην προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών,  ανέδειξε στην ομιλία της η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026, στη Βουλή. 

«Ο ρόλος του ελληνικού τουρισμού είναι σίγουρα καταλυτικός. Γιατί το όραμά μας,

είναι να μετατρέψουμε την μεγάλη δυναμική του, σε ουσιαστική ευημερία των τοπικών κοινωνιών, με επιστροφή του οικονομικού οφέλους από τον τουρισμό στους πολίτες.

Θέλουμε δηλαδή η εθνική, συλλογική επιτυχία του ελληνικού τουρισμού,

να είναι ανταποδοτική για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», δήλωσε η Υπουργός.

Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία αλλά και δημοσιονομική σταθερότητα, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και σοβαρών προκλήσεων, με τη χώρα να παράγει σταθερά πρωτογενές πλεόνασμα και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, ενώ ταυτόχρονα, έχει επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ, από το 2019.

Η Υπουργός χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026 μεταρρυθμιστικό και με έντονο κοινωνικό πρόσημο, υπογραμμίζοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση και οι λοιπές παρεμβάσεις θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα, και θα συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και στην ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.

Σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα σήμερα συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, με πάνω από 40 εκ. επισκέπτες και εισπράξεις 21,6 δισ. ευρώ για το 2024, ενώ τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 εξελίσσεται σε ακόμη ένα έτος-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.

Η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των τουριστικών επενδύσεων και στην προσέλκυση ισχυρών επενδυτικών κεφαλαίων, ακόμη και σε περιοχές που στο παρελθόν δεν προσέλκυαν επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς και στον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των ξενοδοχείων 5 αστέρων τα τελευταία χρόνια, ως απόδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και στην ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις σύγχρονες προκλήσεις στα πεδία της βιωσιμότητας των προορισμών, της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και της ψηφιακής μετάβασης, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας του τουρισμού, προτείνοντας τους βασικούς άξονες της πρώτης κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, που θα παρουσιαστεί το 2026, από τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, της ΕΕ, κο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στη συνέχεια μιλώντας για το έργο του Υπουργείου Τουρισμού, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζονται για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της τουριστικής εκπαίδευσης, στην ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής, καθώς και σε στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως το νέο σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση και το νέο πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αναφορά έγινε, επίσης, στην νέα ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξης και ανάδειξης των ορεινών προορισμών, που για πρώτη φορά εφαρμόζει το Υπουργείο Τουρισμού, με νομοθετικές παρεμβάσεις που έλαβε, με αποτέλεσμα :

- Τη δωδεκάμηνη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, με πρόβλεψη ανάπτυξης έτερων δραστηριοτήτων, πέραν της χιονοδρομίας,

- Τη δημιουργία νέου, τουριστικού προϊόντος «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», που βασίζεται σε μια σύνθεση ειδών τουριστικών καταλυμάτων ήπιας δόμησης, εντός των χωρικών ορίων των χιονοδρομικών κέντρων,

- Τα οικονομικά κίνητρα του προγράμματος για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2025», που δόθηκαν στους συμπολίτες μας για να ταξιδέψουν κατά τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες του χρόνου,

- Τη στοχευμένη προβολή λιγότερο γνωστών, ορεινών τουριστικών προορισμών.

Παράλληλα, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα της τουριστικής προσφοράς εξαρτώνται πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε την πρόσφατη θέσπιση δυνατότητας αξιοποίησης των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού -που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου-, μέσω ΣΔΙΤ, με στόχο την αναβίωση του μοντέλου συνύπαρξης ξενοδοχείου και εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε οι απόφοιτοι να εισέρχονται στην αγορά εργασίας ήδη εκπαιδευμένοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κλείνοντας, η Υπουργός Τουρισμού κάλεσε το Σώμα να υπερψηφίσει τον Προϋπολογισμό του 2026, τονίζοντας ότι αντανακλά τις εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας για επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών. Στην ίδια βάση, όπως είπε, «σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το όφελος από τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της χώρας, για τη στήριξη όλων των τοπικών κοινωνιών, με τρόπο ανταποδοτικό, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να είναι πηγή ευημερίας για όλους τους πολίτες».

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