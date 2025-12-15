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Συζήτηση προϋπολογισμού: Σύγκρουση Κεραμέως - αντιπολίτευσης για την εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις
Πολιτική
16:47 - 15 Δεκ 2025

Συζήτηση προϋπολογισμού: Σύγκρουση Κεραμέως - αντιπολίτευσης για την εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε σήμερα 15/12 στη Βουλή η τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί ευθέως την εικόνα «ευνοϊκής συγκυρίας» που παρουσίασε η κυβέρνηση για την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κριτική από τα κόμματα της Αριστεράς, με αιχμή την εξαγγελία της υπουργού για «ιστορική κοινωνική συμφωνία» σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Όπως υποστήριξαν, η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει τους εργαζόμενους, παρουσιάζοντας ως επαναφορά των ΣΣΕ ρυθμίσεις που, στην πράξη, δεν αναιρούν το υφιστάμενο αντεργατικό πλαίσιο.

Κεραμέως: Τα στοιχεία μιλούν

Η υπουργός Εργασίας υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές, επιμένοντας ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες και φέρει τη «σφραγίδα» τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Όπως τόνισε, η αντιπολίτευση θα κληθεί να πάρει ξεκάθαρη θέση για το αν επιθυμεί ή όχι να «ανοίξει ο δρόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις».

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την ανεργία στο 18% και σήμερα αυτή έχει υποχωρήσει στο 8%, καταγράφοντας , όπως είπε, τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται νέα αύξηση.

Σύμφωνα με την υπουργό, η Ελλάδα εμφανίζει πλέον χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν αυξηθεί στο 76,4%. Αναφερόμενη στην ασφάλεια στην εργασία, επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη καλύτερη χώρα στην ΕΕ στα εργατικά ατυχήματα.

Αναφορικά με τις υπερωρίες, η κ. Κεραμέως διερωτήθηκε πώς «εμφανίστηκαν» μέσα σε έναν χρόνο 2,2 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες, αφήνοντας αιχμές για την πραγματική εικόνα που επικαλείται η αντιπολίτευση.

ΠΑΣΟΚ: Αυτοθαυμασμός χωρίς σχέση με την πραγματικότητα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης παρουσίασε διαφορετική εικόνα, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι «πρωταθλητές» στην εργασία τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα, ανέφερε δεδομένα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις αδήλωτες υπερωρίες και την οικονομική ασφυξία των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε, έξι στους δέκα εργαζόμενους δηλώνουν ότι ο μισθός τους δεν επαρκεί, ενώ το 88% περιορίζει βασικά είδη διατροφής. Ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει κάτω από τις 18.000 ευρώ, όταν ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά τις 38.000. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο φτώχειας, με το 27% των παιδιών να ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

ΣΥΡΙΖΑ: Εσωτερική υποτίμηση και φτωχοποίηση

Για απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, καταγγέλλοντας την επαναφορά «πρωτόγονων» διατάξεων στο εργατικό δίκαιο. Αναφέρθηκε σε εργασία τα Σαββατοκύριακα, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 13ωρη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβρήλο, οι αλλαγές αυτές εξυπηρετούν την αναδιανομή του πλούτου υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος των εργαζομένων. Όπως είπε, το μερίδιο του ΑΕΠ που κατευθύνεται στους «έχοντες» αυξήθηκε από 45% σε 50%, ενώ το μερίδιο μισθών και εισοδημάτων μειώθηκε από 40% σε 35%, εξέλιξη που χαρακτήρισε ως «εσωτερική υποτίμηση».

ΚΚΕ: Έχετε κάνει τη ζωή των εργαζομένων κόλαση

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει το αντεργατικό έργο προηγούμενων κυβερνήσεων, της ΕΕ και της εργοδοσίας. Όπως τόνισε, βασικό εργαλείο αποτελεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η θεσμοθέτηση του 13ωρου.

Υποστήριξε ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο μέσος πραγματικός μισθός βρίσκεται στο 20% των επιπέδων του 2009. Αναφερόμενος στη συνεργασία κυβέρνησης, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, σχολίασε ότι «μια φωτογραφία τα λέει όλα» και ότι οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο των λεγόμενων συλλογικών συμβάσεων.

Νέα Αριστερά: Θα καταργήσετε τους δικούς σας νόμους;

Αιχμηρή παρέμβαση έκανε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 θεσπίστηκαν διατάξεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, επιβάλλοντας χαμηλότερους μισθούς και χειρότερους όρους εργασίας.

Η κ. Αχτσιόγλου ρώτησε ευθέως την υπουργό αν προτίθεται να καταργήσει τις ρυθμίσεις που περιορίζουν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία και επιτρέπουν στον υπουργό να εξαιρεί επιχειρήσεις από την εφαρμογή κλαδικών ΣΣΕ. «Αν όχι, γιατί λέτε ψέματα στους εργαζόμενους ότι επαναφέρετε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 ανέδειξε, έτσι, το βαθύ ρήγμα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης γύρω από την εργασία, τους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται κρίσιμες ενόψει της κατάθεσης της κυβερνητικής πρότασης για τις ΣΣΕ.

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