Επιτροπή Εθνικής Άμυνας: Έντονος διάλογος Καιρίδη - Δαβάκη για την απουσία Δένδια

Μία απροσδόκητη ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Καιρίδης, εξέφρασε έντονα τη διαμαρτυρία του για την απουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από τη συζήτηση κρίσιμου νομοσχεδίου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε προκαταρκτικό στάδιο της συνεδρίασης, πριν την επίσημη έναρξη της μετάδοσης στο Κανάλι της Βουλής, και είχε ως πρωταγωνιστές τον ίδιο τον κ. Καιρίδη και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θανάση Δαβάκη αναδεικνύοντας μια νέα εσωκομματική αντιπαράθεση, αλλά και τη δυσκολία διαχείρισης κρίσιμων νομοσχεδίων σε επίπεδο προεδρίας επιτροπών, ιδίως όταν απουσιάζουν βασικά κυβερνητικά στελέχη.

Ο διάλογος που πυροδότησε την ένταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών είχε ως εξής:

Δημήτρης Καιρίδης: «Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του!»

Θανάσης Δαβάκης: «Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη!»

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης, με βουλευτές όπως οι Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ), Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ), Νίκος Παπαναστάσης (ΚΚΕ) και Σία Αναγνωστοπούλου (Νέα Αριστερά) να εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την απουσία του υπουργού, υποστηρίζοντας ότι η στάση του προσβάλλει τους εκπροσώπους των φορέων.

Το ηλεκτρισμένο κλίμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης

Όταν ξεκίνησε επίσημα η συνεδρίαση, η ένταση διατηρήθηκε, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως ο Άγγελος Συρίγος και ο Γιάννης Οικονόμου να υπερασπίζονται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης ανέφερε σε έντονο ύφος: «Κύριε πρόεδρε, όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία. Με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Που είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε, ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό, ο οποίος αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει πολιτικό αποτύπωμα. Λυπούμαι για τη θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο υπουργείο Άμυνας εδώ».

Το επεισόδιο έληξε με νέα παρέμβαση του κ. Καιρίδη, ο οποίος επανέλαβε τις αιχμές του κατά του υπουργού Δένδια: «Καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός εδώ να ακούσει τους φορείς. Γνωρίζω το βαρύ του πρόγραμμα και τις πολλές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Αλλά καλό θα ήταν κ. Δαβάκη να ήταν εδώ. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην 2η ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα και θα είναι στην Ολομέλεια, για να έχουμε την αρμόζουσα συζήτηση».





