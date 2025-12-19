Τσίμαρης: Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί θεσμική υποβάθμιση και αποποίηση πολιτικής ευθύνης

Σφοδρή κριτική στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης, καταγγέλλοντας τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Τσιμάρης τόνισε ότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεν συνιστά ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο με θεσμική συνέχεια και κοινωνική συμμετοχή, αλλά ένα ακόμη συγκεντρωτικό διοικητικό σχήμα που περιορίζει τον ρόλο των Περιφερειών, της Αυτοδιοίκησης και των φορέων υλοποίησης. «Αντί για αποκέντρωση, διαφάνεια και λογοδοσία, η κυβέρνηση επιλέγει τη συγκέντρωση εξουσίας και πόρων», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στο ζήτημα της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση αλλά για θεσμική υποβάθμιση και πολιτική αποποίηση ευθύνης. Όπως ανέφερε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί κομβικό εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής και όχι έναν απλό μηχανισμό πληρωμών, ενώ η αποσύνδεσή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδυναμώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και δημιουργεί ασάφεια αρμοδιοτήτων και λογοδοσίας.

«Η ΑΑΔΕ είναι φορολογική και εισπρακτική αρχή. Δεν χαράσσει αγροτική πολιτική και δεν συνομιλεί με τον αγρότη στο χωράφι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαχείριση της ΚΑΠ παραμένει θεσμικά συνδεδεμένη με το αρμόδιο υπουργείο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πραγματική κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, με καθυστερήσεις πληρωμών, αυξημένο κόστος παραγωγής και απουσία συνεκτικού εθνικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι «οι αγρότες, αντί να βρίσκονται στα χωράφια τους, βρίσκονται στους δρόμους».

Ο κ. Τσιμάρης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν θεσμική θωράκιση του Οργανισμού, διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής διοίκησης μέσω ΑΣΕΠ, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων με κρίσιμους δημόσιους φορείς και πλήρη τεχνολογική αυτονομία.

Αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες τους και μεταφέρει μονομερώς το βάρος στους δανειολήπτες. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2022 επανειλημμένα και επανακαταθέτει και στη σημερινή συζήτηση σχετική τροπολογία, με την οποία προβλέπεται δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου, κατά τα 2/3 στις τράπεζες και κατά το 1/3 στους δανειολήπτες, σύμφωνα και με ευρωπαϊκές πρακτικές. Όπως σημείωσε, η κυβερνητική ρύθμιση αγνοεί τις θέσεις των ίδιων των δανειοληπτών και κατατέθηκε χωρίς διαβούλευση και θεσμική επεξεργασία.

«Ο πρωτογενής τομέας και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλους πειραματισμούς. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν υπηρετούν ούτε τη διαφάνεια ούτε το δημόσιο συμφέρον», κατέληξε, δηλώνοντας την καταψήφιση του νομοσχεδίου από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.