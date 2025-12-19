Φλωρίδης: Δεν έχω συναντήσει κάτι πιο χυδαίο και ανήθικο στην πολιτική από την Κωνσταντοπούλου

Νέο επεισόδιο στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταγράφηκε με αφορμή την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Φλωρίδης χρησιμοποίησε εξαιρετικά αιχμηρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου ως «ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό» έχει συναντήσει στα 40 χρόνια της πολιτικής του διαδρομής. Όπως ανέφερε, η στάση της τόσο στην εξεταστική όσο και στον δημόσιο λόγο της ξεπερνά κάθε θεσμικό όριο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης την κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε συστηματικές επιθέσεις με αναληθείς ισχυρισμούς, κάνοντας ειδική μνεία σε περιστατικό στο οποίο, όπως είπε, στοχοποιήθηκε σύζυγος υπουργού λόγω της δικαστικής της ιδιότητας, στηριζόμενη σε δημοσίευμα που στη συνέχεια διαψεύστηκε από την ίδια την εφημερίδα που το είχε φιλοξενήσει.

Στο πλαίσιο της ίδιας αντιπαράθεσης, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε και τα δημοσκοπικά κέρδη της Πλεύσης Ελευθερίας, εκφράζοντας την άποψη ότι πρόκειται για πρόσκαιρο φαινόμενο. Όπως δήλωσε, παρόμοιες ανοδικές τάσεις έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, αλλά ακολούθησε πτώση μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν στη Βουλή.

Επανερχόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα σκηνικό έντονης κομματικής αντιπαράθεσης από πλευράς αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ειλικρινής προσπάθεια διερεύνησης της υπόθεσης. Τόνισε μάλιστα ότι δεν κατανέμονται ισότιμα οι ευθύνες μεταξύ των κομμάτων, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τη «θεωρία των κουμπάρων» και βρέθηκε εκτεθειμένο πολιτικά.

Η κόντρα των δύο πολιτικών προσώπων επεκτάθηκε και στο ζήτημα της Δικαιοσύνης, με τον κ. Φλωρίδη να καταγγέλλει ότι η αμφισβήτηση του θεσμού από πολιτικά κόμματα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη δημοκρατία. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις επιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε η Δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια μέσα από συνωμοσιολογικά σενάρια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, τα οποία χαρακτήρισε ανυπόστατα και επιζήμια.

Το νέο αυτό επεισόδιο προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δημόσιων συγκρούσεων μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση παραμένει ιδιαίτερα οξεία και χωρίς σημάδια εκτόνωσης.