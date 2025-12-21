Ζαχαριάδης: Αναγκαίες οι μεγάλες συγκλίσεις - Καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

«Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τη συνολική ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και θα συμμετέχουμε με πνεύμα ανοικτών οριζόντων σε όσους πιστεύουν στη συνεργασία, στην ενότητα, στην προσπάθεια για συγκρότηση προοδευτικής πλειοψηφία», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Ζαχαριάδης, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή τη διαδρομή καθοριστικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

«Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε εννέα συνεχόμενα τρίμηνα αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης στην οικονομία και γεμάτα ταμεία με σχεδόν 40 δισ. για μελλοντικές ταμειακές ανάγκες και κρίσεις όπως συνέβη άλλωστε αμέσως μετά. Ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και παράλληλα έλυσε με τη Συμφωνία των Πρεσπών ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια της κυβέρνησης μας», ανέφερε ακόμη ο κ. Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του στο libre.gr.

Υπογράμμισε, δε, πως «υπάρχει ανάγκη για μεγάλες συγκλίσεις και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πιστεύω ότι όποιος επιμένει σε μια γραμμή περιχαράκωσης και κομματικής καταγραφής θα σαρωθεί από τις εξελίξεις», ενώ σημείωσε πως η κοινωνία δυσκολεύεται όλο και περισσότερο και εξοργίζεται «με τον χορό των εκατομμυρίων για τους φίλους του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης».

Ακόμη, σχολίασε και τη θητεία του κ. Δούκα στον Δήμο της Αθήνας, σημειώνοντας πως «η δημαρχία του Χάρη Δούκα είναι μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια.»

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη

Κύριε Ζαχαριάδη, είστε εκπρόσωπος ενός κόμματος που τα περισσότερα στελέχη του παρακολουθούν τις προθέσεις του κ. Τσίπρα παρά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Με το χέρι την καρδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πνέει τα λοίσθια;

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγάλης πορείας ανασυνθέσεων. Είναι η ώρα να πάμε στην αντίστροφη πορεία και τον κατακερματισμό που μας οδήγησαν ως εδώ. Πρέπει να σκεφτούμε με λογικές ενότητας. Πρέπει να κινητοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος πολιτών που μας παρακολουθεί με μια επιφύλαξη και μια λογική αποστασιοποίηση. Σε αυτή τη διαδρομή καθοριστικό ρόλο εκτιμώ θα διαδραματίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκεπτόμαστε διαζευκτικά αλλά αθροιστικά και πολλαπλασιαστικά. Σε αυτές τις συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, καθημερινά και στη Βουλή και στην κοινωνία, αναδεικνύουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτείνουμε λύσεις. Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τη συνολική ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και θα συμμετέχουμε με πνεύμα ανοικτών οριζόντων σε όσους πιστεύουν στη συνεργασία, στην ενότητα, στην προσπάθεια για συγκρότηση προοδευτικής πλειοψηφία.

Γιατί οι πολίτες να εμπιστευτούν και πάλι ένα κόμμα της Αριστεράς; Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ, εφάρμοσαν όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ένα μνημόνιο, ίδρυσαν το υπερταμείο και δέσμευσαν τις επόμενες κυβερνήσεις για πρωτογενή πλεονάσματα. Και όλα αυτά σε πλήρη αντίθεση με αυτά που υπόσχονταν.

Μεγάλη συζήτηση που δύσκολο να χωρέσει σε μια συνέντευξη. Το 2026-7 δεν είναι 2015 ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Ευρώπη, ούτε διεθνώς. Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις του 2009 – 2014 η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε εννέα συνεχόμενα τρίμηνα αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης στην οικονομία και γεμάτα ταμεία με σχεδόν 40 δις για μελλοντικές ταμειακές ανάγκες και κρίσεις όπως συνέβη άλλωστε αμέσως μετά. Ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και παράλληλα έλυσε με τη Συμφωνία των Πρεσπών ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια της κυβέρνησης μας. Σε δύσκολες συνθήκες παραδώσαμε το 2019 μια χώρα καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε το 2015. Έγιναν λάθη; Βεβαίως έγιναν. Υπήρξε πίεση στην κοινωνία από το μνημόνιο; Βεβαίως υπήρξε. Θα μπορούσαμε επιμέρους ζητήματα να τα είχαμε χειριστεί διαφορετικά; Με σαφήνεια ναι. Η αναγνώριση των λαθών μας είναι η άλλη πλευρά της εμπειρίας μας.

Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι σε πολλές δυσκολίες, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη. Κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανό να απειλήσει την ΝΔ, όσο αποδυναμωμένη και αν είναι. Όντως, ο κατακερματισμός των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς αποτελεί πρόβλημα το οποίο αξιοποιεί και καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά μας, όπως ανέφερα και παραπάνω, έχουμε λάβει πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση. Υπενθυμίζω την πρόταση που καταθέσαμε για την υποψηφιότητα της Λ. Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε διοργανώσει ή συνδιοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν φέρει στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι καταθέσαμε από κοινού με τη Νέα Αριστερά μια σημαντική πρόταση νόμου στη Βουλή, που αφορά τις συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να παλεύει για την ενότητα του χώρου. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι η μόνη λύση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της χώρας.

Βλέπετε κάποια πιθανότητα συμπόρευσης των κομμάτων της Αριστεράς;

Εμείς το επιδιώκουμε σταθερά. Η εμπλοκή της κοινωνίας στη διαδικασία αυτή μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και συνεχίζουμε για να συμβεί αυτό. Υπάρχει ευθύνη που δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα είναι συμπόρευση λοιπόν αλλά εκτιμώ ότι υπάρχει ανάγκη για μεγάλες συγκλήσεις και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πιστεύω ότι όποιος επιμένει σε μια γραμμή περιχαράκωσης και κομματικής καταγραφής θα σαρωθεί από τις εξελίξεις.

Το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως το έχουν χαρακτηρίσει όλα τα πολιτικά κόμματα, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει σωρευτικά για την κυβέρνηση; Θα προστεθεί εννοώ στις υποκλοπές και στα Τέμπη;

Και δεν είναι μόνο αυτά… Είναι η ακρίβεια, είναι η αλαζονεία της κυβέρνησης, η κατάρρευση του λεγόμενου επιτελικού κράτους και πολλά άλλα. Μια κοινωνία που όλο και περισσότεροι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους, εξοργίζεται ακόμα περισσότερο με τον χορό των εκατομμυρίων για τους φίλους του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εμάς η περιπάθειά μας είναι η αγανάκτηση και η οργή να μετατραπούν σε ελπίδα και δημιουργική διεκδίκηση.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα παραγωγής βγαίνουν στον δρόμο γιατί βλέπουν καθημερινά μια κυβέρνηση που όχι μόνο τους εξαπάτησε, αλλά εκμεταλλεύτηκε τους πολύτιμους κοινοτικούς πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να στήσει έναν άθλιο μηχανισμό πλουτισμού για λίγους κι εκλεκτούς, αλλά και εξαγοράς συνειδήσεων.

Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της ΝΔ. Και, βεβαίως. Δεν ξεγελιούνται από τους φθηνούς αντιπερισπασμούς του κ. Μητσοτάκη. Επιπλέον, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφήνουν κάποια αμφιβολία για το ποιος ενορχήστρωσε όλη αυτή την αθλιότητα, εγκαθιστώντας το παρακράτος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το θέμα λοιπόν δεν έχει να κάνει τόσο με τη συνειδητοποίηση της διαφθοράς της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι η συγκρότηση μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης.

Στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα είστε και πάλι υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων;

Είναι πολύ νωρίς ακόμα για αυτή τη συζήτηση. Μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αυτό που θέλω να επισημάνω, πάντως, είναι ότι η δημαρχία του Χάρη Δούκα είναι μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια. Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης από διαφορετικούς χώρους. Να ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να είναι και νικηφόρα και αποτελεσματική, παρά τον καθημερινό πόλεμο που δέχεται από την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εκεί και δίνουμε τη μάχη, με το δικό μας στίγμα και θέσεις. Για τον Δήμο της Αθήνας θα είμαι παρών πολιτικά και αυτοδιοικητικά μέχρι τις επόμενες εκλογές, είχα πει από το 2023 ότι για εμένα και την Ανοιχτή Πόλη είναι μια μεγάλη πρόκληση και το αποδεικνύω καθημερινά στην πράξη. Και φυσικά όταν έρθει η ώρα θα πω τη γνώμη μου αλλά θα καθορίσουμε και τη στάση μας για το πως η πόλη μπορεί να συνεχίσει με προοδευτική διοίκηση μετά τις εκλογές και να μην κάνει βήματα προς τα πίσω.

Η κυρία Μαρία Καρυστιανού σχεδόν επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού κινήματος ή κόμματος. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο;

Η κ. Καρυστιανού, μέχρι στιγμής, κινείται στη δημόσια σφαίρα ως η επικεφαλής του Συλλόγου για τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Σε περίπτωση που αποφασίσει να ιδρύσει πολιτικό φορέα, θα περιμένουμε να δούμε και εμείς αλλά και η κοινωνία το πλαίσιο που θα παρουσιάσει και βάση αυτού θα τοποθετηθούμε.

Είναι σαφές ότι το πολιτικό μας σύστημα χρειάζεται ένα μεγάλο σοκ συμμέτοχης αλλά και προοδευτικής ανατροπής. Ο κ. Μητσοτάκης με την έπαρσή του και τις καθεστωτικές πρακτικές του δημιουργεί ένα κλίμα διάχυσης ευθυνών σε όλο το πολιτικό σύστημα και ισοπέδωσης του. Πρέπει να είμαστε σαφώς οριοθετημένοι σε τέτοιου είδους λογικές διότι αυτές είναι που δημιουργούν τις συνθήκες της αποστασιοποίησης των πολιτών από το πολιτικό σύστημα.

Η διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την Ομάδα των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκτός από «άμεσα αντανακλαστικά» σημαίνει και κάτι άλλο; Ρωτώ γιατί σπεύσατε να κάνετε έναν συμψηφισμό με σε σχέση όσα έκανε η ΝΔ με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Το μόνο που σημαίνει η άμεση διαγραφή του Ν. Παππά είναι ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο κόμμα μας, είμαστε ηθικά και αξιακά απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Από ‘κει και πέρα, το δικό μου σχόλιο δεν αφορά κάποιου είδους συμψηφισμό. Το μόνο που έκανα ήταν να υπενθυμίσω στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη σχετική δήλωση του Π. Μαρινάκη, ότι ο βουλευτής τους και πρώην γραμματέας του κόμματος τους, Λ. Αυγενάκης, αφού χτύπησε εργαζόμενο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον έβαλαν έξι μήνες στον «πάγκο» και κατόπιν τον επανέφεραν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ε λοιπόν, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.