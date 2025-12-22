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Κακλαμάνης: Επανασυστήνεται η διακομματική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό
Ελευθερίου Αλίκη / Βουλή των Ελλήνων
Πολιτική
13:31 - 22 Δεκ 2025

Κακλαμάνης: Επανασυστήνεται η διακομματική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό

Reporter.gr Newsroom
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Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, επέδωσε σήμερα την Ενδιάμεση Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική του 2025, ο Διοικητής της, κ. Ιωάννης Στουρνάρας. Στις κοινές τους δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό. 

Παραδίδοντας την Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η οικονομική πορεία της χώρας παραμένει αξιόπιστη, με υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», κάτι που όπως εξήγησε, «επέτρεψε την υιοθέτηση παρεμβάσεων με έμφαση στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης πολλών εισοδηματικών τάξεων, καθώς και νέες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας και των τραπεζών».

Μιλώντας για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε ότι αυτοί «πηγάζουν από τις διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών , τις στενότητες στην αγορά εργασίας, το δημογραφικό πρόβλημα, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές». Ειδική μνεία έκανε και στα χρόνια προβλήματα που παραμένουν για τη χώρα, όπως «η σχετική γραφειοιοκρατία στο δημόσιο τομέα και η αργή απονομή δικαιοσύνης».

Όπως εμφατικά είπε ο Έλληνας τραπεζίτης, «το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι να συνεχίσουμε την αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική, να συνεχιστεί η αύξηση των επενδύσεων, όπως είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα».

Για την Ευρώπη, ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι , υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει τις προτάσεις των εκθέσεων Letta και Draghi, οι οποίες θέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για βαθύτερη οικονομική και θεσμική ενοποίηση. «Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη κοινές δράσεις μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε: η μία είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η δεύτερη είναι η κοινή άμυνα και η τρίτη είναι η κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας την Έκθεση σημείωσε ότι από μόνη της η παράδοση της Έκθεσης αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας. «Όταν όμως αυτή η Έκθεση, για μία ακόμη χρονιά φέρει την υπογραφή ενός τραπεζίτη του επιπέδου σας, δηλαδή φέρει την υπογραφή του Γιάννη Στουρνάρα, τότε μετατρέπεται σε πολιτικό-οικονομικό γεγονός το οποίο όλοι πρέπει να διαβάσουμε, να μελετήσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής σχολιάζοντας τις μελλοντικές προκλήσεις τις οποίες έθεσε ο κ. Στουρνάρας για τη χώρα, στάθηκε στο δημογραφικό ζήτημα, για το οποίο όπως είπε «η Βουλή στις 28 Ιανουαρίου 2026 έχει πάρει μία πρωτοβουλία και θα κάνει μία μεγάλη ημερίδα στο Καπνεργοστάσιο με θέμα το δημογραφικό». Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, ανακοίνωσε, επίσης, και την επικείμενη επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό της Βουλής.

Σημειώνετια πως η Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2025 θα αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 17:44
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