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Γεωργιάδης: «Δεν είναι κυβερνητικές θέσεις, εκφράζω πολιτική άποψη» για Διεθνή Δικαστήρια και μεταναστευτικό
Πολιτική
11:33 - 29 Δεκ 2025

Γεωργιάδης: «Δεν είναι κυβερνητικές θέσεις, εκφράζω πολιτική άποψη» για Διεθνή Δικαστήρια και μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετούμενος σε μια σειρά από ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, από το μεταναστευτικό και τον ρόλο των διεθνών δικαστηρίων έως τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωπικές πολιτικές τοποθετήσεις και όχι για επίσημες θέσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι το ίδιο έχει διευκρινίσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει ήδη μια ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, καθώς εννέα πρωθυπουργοί,μεταξύ τους και η σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός της Δανίας, έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία ζητούν επανεξέταση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο μεταναστευτικό. Όπως είπε, οι υπογράφοντες κατηγορούν το Δικαστήριο ότι παρεμβαίνει στην πολιτική κυριαρχία των κρατών και ζητούν αλλαγές που θα επιτρέπουν πιο αυστηρή φύλαξη των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης των pushbacks. «Με τα δύο χέρια θα την υπέγραφα και κακώς η Ελλάδα δεν την υπέγραψε», τόνισε.

Σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι δεν αναγνωρίζεται από πολλές χώρες και δεν αποτελεί θεσμό καθολικής αποδοχής, υποστηρίζοντας ότι έχει προκαλέσει σημαντικές πολιτικές εντάσεις διεθνώς. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα έπρεπε να αποχωρήσει, απάντησε ότι κάθε χώρα οφείλει να σταθμίζει τα εθνικά της συμφέροντα, όπως πράττουν όλες.

Ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι, σε συνεργασία με οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών να προστατεύουν τα σύνορά τους. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι, ως βουλευτής, δεν αποδέχεται την ανεξέλεγκτη είσοδο μεταναστών στη χώρα και ότι η πολιτική του θέση είναι πως αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει.

Παντελώς απαράδεκτη η στάση των αγροτών

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο ικανοποίησης των αιτημάτων των αγροτών, χαρακτηρίζοντας «παντελώς απαράδεκτη» τη στάση όσων αρνούνται να προσέλθουν σε διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, έκανε λόγο για αιτήματα που χαρακτήρισε παράλογα, όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων ή η κατάργηση ευρωπαϊκών μηχανισμών, τονίζοντας ότι δεν είναι δημοσιονομικά ή θεσμικά εφικτά.

Ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι στις κινητοποιήσεις υπάρχει καθοδήγηση από το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για σύμπλευση ακροδεξιών και ακροαριστερών δυνάμεων, ενώ επέκρινε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα με τα τρακτέρ, ξεκαθάρισε ότι είναι αντίθετος στη χρήση βίας για το άνοιγμα των δρόμων, εκτιμώντας ότι όσοι επιδιώκουν συγκρούσεις θα απομονωθούν κοινωνικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κόμματος από την κα Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι σέβεται τη δημοκρατική συμμετοχή και ότι, αν αποφασίσει να προχωρήσει, θα πρέπει να παρουσιάσει τις θέσεις της και να κριθεί από τους πολίτες. Εκτίμησε πάντως ότι ένα τέτοιο κόμμα θα αντλήσει κυρίως από την αντισυστημική ψήφο και θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη Νέα Δημοκρατία.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 12:06
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