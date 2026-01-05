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Δημοσκόπηση Palmos: Πρωτιά της ΝΔ στους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους
Πολιτική
17:39 - 05 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση Palmos: Πρωτιά της ΝΔ στους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό αλλά ελαφρώς μειωμένο προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis που δημοσιεύθηκε στον «Ελεύθερο Τύπο».

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29,6%, καταγράφοντας ήπια φθορά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, όταν βρισκόταν στο 31,3%, ωστόσο εξακολουθεί να προηγείται με ευρεία διαφορά έναντι της αντιπολίτευσης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, με τη μεταξύ τους απόσταση να διαμορφώνεται στις 17,3 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσκολία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να περιορίσει το προβάδισμα της ΝΔ.

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Ανακατατάξεις στη δεύτερη γραμμή

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 11,2%, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με το 4,9% που είχε καταγράψει το 2024. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,7%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8,9%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποχωρεί, περιοριζόμενος στο 6,9%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει το 5,7%. Κάτω από το όριο του 2,5% κινούνται τα κόμματα Νίκη, Σπαρτιάτες, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας.

Συσπείρωση και ιδεολογικός χάρτης

Η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στο 58%, με περίπου το 13% των ψηφοφόρων που την είχαν στηρίξει στις εκλογές του 2023 να εμφανίζονται σήμερα αναποφάσιστοι.

Στον ιδεολογικό χάρτη, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα στο Κέντρο με ποσοστό 23%, έναντι 16% του ΠΑΣΟΚ, ενώ κυριαρχεί τόσο στην Κεντροδεξιά όσο και στη Δεξιά, όπου καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Στην Κεντροαριστερά προηγείται η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ στον χώρο της Αριστεράς την πρώτη θέση καταλαμβάνει το ΚΚΕ.

Πρωτιά της ΝΔ στις περισσότερες επαγγελματικές ομάδες

Ανάλυση της πρόθεσης ψήφου ανά επαγγελματική κατηγορία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 42% στους συνταξιούχους, 18% στους δημοσίους υπαλλήλους, 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες και 23% στα οικιακά.

Η μοναδική κατηγορία όπου καταγράφεται σχετική υστέρηση είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όπου το ποσοστό της ΝΔ διαμορφώνεται στο 16%.

Ακρίβεια και διαφθορά στις βασικές ανησυχίες

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της λίστας, με το 39% των ερωτηθέντων να τη χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το ποσοστό αυτό, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο, εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχε φτάσει το 63% το 2023 και το 57% το 2024.

Η διαφθορά καταγράφεται επίσης ψηλά στις ανησυχίες της κοινής γνώμης, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση της ακρίβειας, τα ζητήματα διαφάνειας και κόστους ζωής εξακολουθούν να διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 18:05
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