Εκτός Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης – Αρνείται να παραδώσει την έδρα παρά τις πιέσεις

Παρελθόν αποτελεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος διεγράφη από την Κουμουνδούρου εν μέσω έντονων φημών ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσχώρησης σε νέο πολιτικό φορέα που φέρεται να ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, όταν και εφόσον αυτός ιδρυθεί.

Νωρίτερα την Τετάρτη (7/1), σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στα Παραπολιτικά, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, μετά τις δηλώσεις που έκανε την Τρίτη (6/1) σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24. Στη συνέντευξή του υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική πορεία, θα ενημερώσει θεσμικά και εγκαίρως, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής σύμπλευσης με τη Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχε προηγηθεί έντονη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος άσκησε σαφείς αιχμές κατά του ευρωβουλευτή, καλώντας τον να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση του.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόμμα θα παραμείνει με μόλις δύο ευρωβουλευτές, τον Νίκο Αρβανίτη και την Έλενα Κουντουρά, μετά και τη διαγραφή του Νίκου Παππά.

Ωστόσο ο ο Ευρωβουλευτής δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα. Στον απόηχο της διαγραφής του από την Ευρωοομάδα ο Νικόλας Φαραντούρης δηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Χ ξεκάθαρα ότι δεν θα παραιτηθεί από την έδρα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε. Αναλυτικότερα:

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

{https://x.com/NFarantouris/status/2008883321678315617}

Οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα φαίνεται πως πλήττουν, σε πρώτη φάση, τον ήδη αποδυναμωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση νέου πολιτικού σχήματος, με αναλυτές να εκτιμούν ότι το μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να δυσκολέψει και τα δικά του σχέδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dficrrz6ul61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}