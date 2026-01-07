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Φαραντούρης: Αν αποφασίσω να πορευτώ πολιτικά σε άλλο δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως – Θερμά σχόλια για Καρυστιανού
Πολιτική
10:26 - 07 Ιαν 2026

Φαραντούρης: Αν αποφασίσω να πορευτώ πολιτικά σε άλλο δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως – Θερμά σχόλια για Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε την Τετάρτη (7/1) ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, σχετικά με το πολιτικό του μέλλον στο κόμμα, σε μια περίοδο έντονων φημών για ενδεχόμενη συμπόρευσή του με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εφόσον και όταν αυτό ιδρυθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί θεμιτή και καλοδεχούμενη τη μετεξέλιξη ενός κοινωνικού κινήματος σε πολιτικό κόμμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως σε περίπτωση που αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική πορεία, θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Ερωτηθείς αν μίλησε με τον κ. Φάμελλο για τις δηλώσεις του για την κα Καρυστιανού

«Ναι με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Πολάκη

«Δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων ούτε να ρίχνω νερό στο μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα από εσάς πρώτα, για την κα Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για την διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κα Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή«.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο κόμμα της κα Καρυστιανού

«Επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη ακόμα και θεσμική ενός κινήματος πολιτών, επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

Ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει την πορεία του

«Θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και που θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή».

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