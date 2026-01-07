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Βενεζουέλα: Ποιες επιλογές εξετάζουν οι ΗΠΑ για τη μετά-Μαδούρο εποχή
Ειδήσεις
16:52 - 07 Ιαν 2026

Βενεζουέλα: Ποιες επιλογές εξετάζουν οι ΗΠΑ για τη μετά-Μαδούρο εποχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ότι ενδέχεται να βρεθεί στην κορυφή της λίστας πιθανών στόχων στη χώρα, εάν δεν συνεργαστεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να διασφαλίσει τη σταθερότητα μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Καμπέγιο ελέγχει τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, οι οποίες κατηγορούνται για εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεδομένης της αντιπαλότητάς του με τη μεταβατική πρόεδρο Ροντρίγκες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης. Ως αποτέλεσμα, επιδιώκουν να τον πιέσουν ώστε να συνεργαστεί ή ακόμη και να τον εξαναγκάσουν να εξοριστεί, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές του πρακτορείου.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τον Καμπέγιο ότι, αν δεν είναι συνεργάσιμος, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μοίρα παρόμοια με αυτή του Μαδούρο, ο οποίος απήχθη αιφνιδιαστικά το Σάββατο 3 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί στις ΗΠΑ για κατηγορίες που σχετίζονται με «ναρκωτρομοκρατία».

Στη λίστα πιθανών στόχων περιλαμβάνεται επίσης ο υπουργός Άμυνας, Βλαντιμίρ Παδρίνο, ο οποίος, όπως και ο Καμπέγιο, κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και έχει επικηρυχθεί με αμοιβή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Αμερικανοί θεωρούν τη συνεργασία του Παδρίνο κρίσιμη για την αποφυγή κενού εξουσίας, δεδομένου ότι ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις. Σε αντίθεση με τον Καμπέγιο, θεωρείται λιγότερο δογματικός και πιθανότερο να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αναζητά ασφαλή έξοδο για τον εαυτό του.

Η Ουάσινγκτον δεν εμπιστεύεται την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, με επικεφαλής τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θεωρώντας ότι δεν θα μπορέσει να διασφαλίσει ειρήνη και ασφάλεια σε μια κρίσιμη περίοδο. Ο στόχος των ΗΠΑ είναι η σταθερότητα της χώρας, τόσο για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, όσο και για να αποφευχθεί η ανάπτυξη χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων.

Αντί για την αντιπολίτευση, ο Τραμπ στηρίχθηκε σε μια απόρρητη αξιολόγηση της CIA, σύμφωνα με την οποία οι κορυφαίοι συνεργάτες του Μαδούρο είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διαχειριστούν προσωρινά τη χώρα. Η έκθεση προειδοποιεί ότι η προσπάθεια επιβολής δημοκρατικής παράδοσης εξουσίας θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στο χάος ή ακόμα και σε πραξικόπημα από μέλη του στενού κύκλου του Μαδούρο.

Η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκες θεωρείται από τις ΗΠΑ η καλύτερη επιλογή για να διατηρήσει την εξουσία προσωρινά, ενώ παράλληλα εξετάζονται σχέδια για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τη Μαδούρο εποχή.

Μεταξύ των απαιτήσεων που θέτουν οι ΗΠΑ προς τη νέα ηγεσία περιλαμβάνονται η προθυμία να ανοίξει η βενεζουελάνικη πετρελαϊκή βιομηχανία σε όφελος των αμερικανικών εταιρειών, η καταστολή του εμπορίου ναρκωτικών, η απέλαση του κουβανικού προσωπικού ασφαλείας και ο τερματισμός της συνεργασίας με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή κοντά στην αμερικανική κυβέρνηση.

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