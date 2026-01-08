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ΠΑΣΟΚ: Απαγορεύουν στον Ανδρουλάκη να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V»
Πολιτική
12:52 - 08 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Απαγορεύουν στον Ανδρουλάκη να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

Reporter.gr Newsroom
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To ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι η ΔΕΗ δεν επέτρεψε στον Νίκο Ανδρουλάκη να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας  "Πτολεμαΐδα V" και να συζητήσει με τους εργαζόμενους. 

Αναλυτικά αναφέρει:

«Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας "Πτολεμαΐδα V" και να συζητήσει με τους εργαζόμενους.

Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι".

Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».

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