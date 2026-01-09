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Αποστολάκη: Η κυβέρνηση να παρέμβει για να σταματήσει η αυθαίρετη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων υγείας
Πολιτική
10:36 - 09 Ιαν 2026

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση να παρέμβει για να σταματήσει η αυθαίρετη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Τον άμεσο κίνδυνο νέων υπέρογκων αυξήσεων στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας επισημαίνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να σταματήσει η εφαρμογή καταχρηστικών όρων και η αυθαίρετη αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων υγείας, ιδιαίτερα όσο εκκρεμεί η κατάρτιση του νέου σχετικού δείκτη.  

Τονίζει ότι οι εξοντωτικές αυξήσεις των τελευταίων ετών είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών, όπως η υιοθέτηση του δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ, που άνοιξε τον δρόμο σε ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις και εξανάγκασε χιλιάδες ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν επί δεκαετίες, αλλά και η σκόπιμη καθυστέρηση στην αντικατάστασή του.

Όπως σημειώνει, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε τροπολογία τον Ιανουάριο του 2025 για τον περιορισμό των αυξήσεων, η κυβέρνηση κατάργησε μεν τον δείκτη του ΙΟΒΕ αλλά άφησε σκόπιμα τους ασφαλισμένους χωρίς σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο προστασίας, καθώς ο νέος Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής δεν θα εφαρμοστεί πριν το τέλος του 2026.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με την ερώτησή της, παραπέμπει σε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνονται καταχρηστικοί οι όροι αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες όπου σημειώνεται ότι τα ασφαλιστήρια οφείλουν να περιλαμβάνουν σαφή, εύλογα και κατανοητά κριτήρια για τις αυξήσεις.

«Η απουσία εποπτείας και μεταβατικής ρύθμισης δημιουργεί συνθήκες πλήρους ασυδοσίας στην ασφαλιστική αγορά και αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε αυθαίρετες αυξήσεις χωρίς καμία πραγματική προστασία», σημειώνει η κ. Αποστολάκη, ρωτώντας τον Υπουργό αν θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες κατά της εφαρμογής καταχρηστικών όρων και αυθαίρετων αυξήσεων ώστε να μην υπάρξει το 2026 περαιτέρω εκμετάλλευση των ασφαλισμένων εξαιτίας της απουσίας του νέου δείκτη, καθώς και αν προτίθεται να επεκτείνει τον νέο δείκτη και στις ετησίως ανανεούμενες ασφάλειες υγείας.

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