Εμπλοκή στη συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών: Ποιοι θα δουν τον πρωθυπουργό και ποιοι αρνούνται

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για τη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (13/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς εντείνονται οι διαφωνίες ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες αγροτοσυνδικαλιστών.

Το ΕΡΤnews μετέδωσε ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση. Παράλληλα, ο Δημήτρης Τσίλιας, εκπρόσωπος των 18 μπλόκων που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ανακοίνωσε ότι οι Πράσινα Φανάρια θα παραβρεθούν κανονικά στις 15.00 στο Μαξίμου.

Η διαφωνία επικεντρώνεται στον αριθμό των μελών που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές. Οι αγρότες των 57 μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής επιμένουν ότι η κυβέρνηση είχε δεχθεί να συναντηθεί με μια 25μελή επιτροπή αγροτών και μια 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χθες βράδυ ότι ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει δύο 20μελείς επιτροπές: μία για την Πανελλαδική και μία για μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ένταση, καθώς οι αγρότες θεώρησαν ότι η πρόταση των 20+20 μελών αποτελεί προσχηματική κίνηση που ευνοεί τα διαφοροποιημένα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια και τους Κρητικούς.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι «η κυβέρνηση θέλει από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση, αλλά δέχεται αντιπροσωπεία από συγκεκριμένο σημείο της χώρας. Δεν πρόκειται για συνάντηση του αγροτικού κινήματος, αλλά για πανηγυράκι».

Αντίθετα, ο Δημήτρης Τσίλιας υπογράμμισε ότι οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών διατηρούν τη διάθεση για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, αλλά τηρούν αποστάσεις από την Πανελλαδική, επισημαίνοντας ότι η Πανελλαδική δεν έχει καταστατικό χάρτη.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής, Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε ότι τα 62 μπλόκα που εκπροσωπούνται από 25 μέλη πρέπει να έχουν λόγο, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπούν τον εαυτό τους. «Αν δεν πάμε και οι 35 που αποφασίσαμε, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης για να παρουσιάσει διαφωνίες», τόνισε.

Οι κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συναντήσεις, αλλά επειδή οι αγρότες δεν κατέληξαν σε ενιαία εκπροσώπηση, απομένει να καθοριστούν οι δύο 20μελείς επιτροπές που θα συναντήσουν τον Πρωθυπουργό.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το αγροτικό κίνημα να εμφανίζεται διχασμένο, ενώ οι διαβουλεύσεις στα μπλόκα συνεχίζονται εντατικά για να αποφασιστεί η τελική συμμετοχή στη συνάντηση.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έστειλε μήνυμα στους αγρότες της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής ότι «δεν λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων». Ο κ. Μαρινάκης, με φόντο την εμπλοκή που ανέκυψε τις τελευταίες ώρες με τη σύνθεση των δύο επιτροπών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, είπε πως «θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους».