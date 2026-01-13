Σκληρή απάντηση του Φαναριού στη Μόσχα: Ανυπόστατες και κατασκευασμένες οι κατηγορίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη

Σκληρή απάντηση έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις κατηγορίες της Ρωσίας κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απορρίπτοντάς τες ως παντελώς ανυπόστατες, ψευδείς και κατασκευασμένες.

Αφορμή στάθηκε η επίθεση του γραφείου Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), το οποίο τη Δευτέρα (13/1) κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για πολιτική ανάμειξη στα εκκλησιαστικά ζητήματα της Ουκρανίας και των Βαλτικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ενεργεί με τη στήριξη βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι σχέσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες από το 2018, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Παράλληλα, ψυχρές είναι και οι σχέσεις της Μόσχας με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, λόγω της ρωσικής προσπάθειας ανάπτυξης παράλληλων εκκλησιαστικών δομών στην Αφρική, περιοχή που κανονικά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Αντίθετα, πιο σταθερές θεωρούνται οι σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας με τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων.

Η ανακοίνωση:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.



»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».