ΣΥΡΙΖΑ: «Επιτελικό χάος» με το FIR Αθηνών και κυβερνητική ανευθυνότητα

Αιχμηρή ανακοίνωση μέσω της οποίας ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα (14/1) ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το πόρισμα για το blackout στο FIR Αθηνών και την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ Γιώργου Σαουνάτσου.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Με την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ Γιώργου Σαουνάτσου προσπαθεί η Κυβέρνηση να κλείσει τη συζήτηση για το αλαλούμ που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών που δυσφήμισε τη χώρα μας διεθνώς και ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι έχουν έγκαιρα προειδοποιήσει πως η σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε «μεμονωμένο περιστατικό» ούτε τεχνική αστοχία.

Έχουν προηγηθεί σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και radar, η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048, η δημόσια συζήτηση για τη διαθεσιμότητα Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ, για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών, για την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση δε διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη. Η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αλλάζει την εικόνα που οδήγησε στο μπάχαλο με το FIR, χρειάζονται πολιτική βούληση και δημόσιες επενδύσεις. Τίποτα από τα δύο δεν θέλει να κάνει η ΝΔ».