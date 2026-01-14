«Σχέδιο Β» της EE για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας - Έμφαση στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Λιγότερο από έναν μήνα αφότου οι ηγέτες της Ε.Ε. απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το «Σχέδιο Β»: ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρόταση προβλέπει τη διάθεση 60 δισ. ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και 30 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη, καθώς η χώρα προσπαθεί να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ε.Ε. θα αντλήσει τα κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές και, σε τελικό στάδιο, θα επιβαρυνθεί με ετήσιες πληρωμές τόκων ύψους περίπου 3 έως 4 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία έως τον Απρίλιο, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημειώνεται ότι Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία έχουν επιλέξει να μην συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες

Ανακοινώνοντας σήμερα (14/1) τις λεπτομέρειες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027 και ότι «επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της Ευρώπης για την ασφάλεια, την άμυνα και τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας».

Επισημαίνεται ότι ένα από τα σημεία τριβής που προηγήθηκαν της σημερινής απόφασης αφορούσε το κατά πόσο το πρόγραμμα θα ήταν ανοιχτό αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη, για παράδειγμα, από αντιαεροπορικά συστήματα αμερικανικής παραγωγής, ωστόσο χώρες όπως η Γαλλία υποστηρίζουν μια προσέγγιση «Αγοράζουμε Ευρωπαϊκά».

Το προτεινόμενο δάνειο που συμφωνήθηκε σήμερα δίνει λοιπόν προτεραιότητα στις αγορές εντός Ευρώπης. Παράλληλα, επιτρέπει στην Ουκρανία να παρεκκλίνει από αυτή την κατευθυντήρια γραμμή όταν κρίνεται απαραίτητο, δεδομένου ότι «η Ουκρανία είναι μια χώρα σε πόλεμο, της οποίας η ικανότητα να υπερασπιστεί το έδαφός της μπορεί να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα». Η πρόταση βασίζεται επιπλέον στο προαναγγελθέν πρόγραμμα δανείων SAFE, το οποίο θέτει ανώτατο όριο 35% στις αμυντικές προμήθειες από μη ευρωπαϊκές πηγές.

Σε περίπτωση «επείγουσας ανάγκης για ένα προϊόν και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση μέσω ευρωπαϊκής προμήθειας», η Ουκρανία μπορεί να στραφεί σε μη ευρωπαϊκές επιλογές, ωστόσο αυτό θα απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην πρόταση.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ακόμη ένα θετικό νέο για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους κλάδους των αγορών. Οι μετοχές του τομέα έχουν ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 20% από τις αρχές του έτους, αν και η Deutsche Bank προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να πλησιάζουν σε κορύφωση αποτιμήσεων.

Στο πιο πρόσφατο δείγμα έντονης δραστηριότητας στον κλάδο, ο όμιλος οπλικών συστημάτων Czechoslovak Group με έδρα την Πράγα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί σχέδια για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Η εταιρεία υπήρξε ένας από τους πρώτους προμηθευτές της Ουκρανίας και έχει δει τα έσοδά της να εκτοξεύονται, καθώς οι παραγγελίες αυξάνονται και οι εξαγορές διευρύνουν την παρουσία της.

Η συνολική δημόσια προσφορά θα μπορούσε να αντλήσει 3 δισ. ευρώ ή και περισσότερα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αν επιτευχθεί αυτό το ποσό, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή αμυντικής βιομηχανίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, καθώς και για τη πρώτη μεγάλη εισαγωγή μετοχών αμυντικής εταιρείας στην Ευρώπη για το τρέχον έτος.