Δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί για τη Mercosur

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία που, ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν απειλεί τη συνοχή της, καθώς οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Εθνοσυνέλευση καθιστούν απίθανη την υπερψήφισή τους.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία, με αφορμή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur, παρά τη σαφή αντίθεση που έχει εκφράσει το Παρίσι.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμφωνία, επικαλούμενη κυρίως τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στον αγροτικό τομέα και στα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν εμπόδισε την υιοθέτηση της συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.

Παρά τις επικρίσεις, η έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένη, καθώς τόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να στηρίξουν τις προτάσεις μομφής. Η στάση αυτή στερεί από τις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης την απαραίτητη πλειοψηφία για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Έτσι, η κυβέρνηση Λεκορνί αναμένεται να ξεπεράσει και αυτό το κοινοβουλευτικό εμπόδιο, σε ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει ωστόσο τεταμένο, με τη συμφωνία Mercosur να συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Γαλλίας.