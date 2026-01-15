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Αποστολάκη για τη νέα σύμβαση με Hellenic Train: Η ασφάλεια των πολιτών ξανά σε δεύτερη μοίρα
Πολιτική
14:09 - 15 Ιαν 2026

Αποστολάκη για τη νέα σύμβαση με Hellenic Train: Η ασφάλεια των πολιτών ξανά σε δεύτερη μοίρα

Reporter.gr Newsroom
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Δυσμενέστεροι όροι – με προνομιακή επιδότηση της Hellenic Train και παράταση των υποχρεωτικών επενδύσεων – εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της ασφάλειας και του εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων χαρακτηρίζουν τη νέα τροποποίηση της σχετικής σύμβασης της ιταλικής εταιρείας με το ελληνικό Δημόσιο, τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της νέας σύμβασης.  

Υπενθύμισε ότι με την αρχική σύμβαση του 2022 η Hellenic Train απαλλάχθηκε σχεδόν πλήρως από τις προβλεπόμενες στο υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας επενδυτικές της υποχρεώσεις – από 645 εκατ. ευρώ σε 62 εκατ. ευρώ – και αφαίρεσε από το Ελληνικό Δημόσιο το αυστηρό πλαίσιο υποχρέωσης ολοκλήρωσης των συστημάτων για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. «Μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί καμία τεκμηριωμένη ανάλυση των επενδύσεων που έχουν γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο και των υποδομών που έχουν εκσυγχρονιστεί. Μας ζητά, λοιπόν, η κυβέρνηση να ανανεώσουμε εν λευκώ την εμπιστοσύνη μας στη Hellenic Train όταν η ίδια δεν έχει φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την ετήσια επιδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση δρομολογίων σε άγονες γραμμές σημειώνοντας ότι αυτή δεν βασίζεται σε επικαιροποιημένη μελέτη ενώ είναι αμφίβολο αν θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό. Υπογράμμισε δε ότι η επιδότηση μίας και μόνο εταιρείας – σωρευτικά τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ σε 15 χρόνια – απαγορεύει τη δραστηριοποίηση ανταγωνιστικών εταιρειών στο δίκτυο κάνοντας λόγο για «διευκόλυνση της εταιρείας να κερδοσκοπεί χωρίς να βελτιώνει τον ελληνικό σιδηρόδρομο, που βρίσκεται σήμερα στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων ετών».

Παράλληλα, στάθηκε σε όρους της νέας σύμβασης τους οποίους χαρακτήρισε δυσμενέστερους της αρχικής όπως το δυσανάλογο κόστος σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη, τη δυνατότητα στη Hellenic Train να αυξάνει τα κόμιστρα, την κάλυψη από το ελληνικό Δημόσιο μελλοντικών ζημιών της εταιρείας από τη μη εκτέλεση δρομολογίων λόγω προβλημάτων υποδομής του ΟΣΕ καθώς και τη μείωση των προστίμων για βλάβες αποδιδόμενες σε παλαιότητα ή έλλειψη ανταλλακτικών. «Έτσι προστατεύει το δημόσιο συμφέρον η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Δεν είμαστε αποικία, ούτε προτεκτοράτο.», επεσήμανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιεί μια σύμβαση που καταφανώς δεν εγγυάται ούτε την ανάπτυξη, ούτε την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου. Βάζετε ξανά σε δεύτερη μοίρα το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών. Προσθέτετε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των εγκληματικών επιλογών σας, με το γνωστό, μοιραίο, αποτέλεσμα.», τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας της.

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