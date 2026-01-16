Φάμελλος για Φρεγάτα Κίμων: «Επικοινωνιακή φιέστα» για την απόκρυψη σοβαρών ελλειμμάτων στην άμυνα της χώρας

Στις πολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στις κινήσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σήμερα (16/1) μέσω συνέντευξής του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα που επικρατεί στην Αντιπολίτευση. Όπως είπε, η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει κυβερνητική λύση και πρόσθεσε ότι:

«Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το συντομότερο. Στη θέση της πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική λύση, η οποία πρέπει να προκύψει από μια ενωτική πρόταση, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, έναν ενωτικό πόλο που θα δώσει πρόταση κυβερνητική. Άρα, δεν ψάχνουμε μια καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση, ψάχνουμε μια κυβερνητική πρόταση, προοδευτική. Καλοδεχούμενοι σε αυτή την πρόταση είναι όλοι όσοι συμμετέχουν στον προοδευτικό κόσμο».

Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για πιθανή συμπόρευση με τον κ. Ανδρουλάκη σχολίασε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρνείται πεισματικά εδώ και ενάμιση χρόνο τη συνεργασία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «κλείνει την πόρτα» στο ΠΑΣΟΚ, παρά τον «πολιτικό εγωισμό» του προέδρου του.

Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι στον προοδευτικό χώρο δε συμπεριλαμβάνει την κ. Κωνσταντοπούλου, καθώς όπως είπε «δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν υπάρχει προοδευτικός ή συντηρητικός άξονας στην πολιτική». Όσον αφορά δε το κόμμα Καρυστιανού, τόνισε ότι καθώς πρόκειται για πρόσφατη εξέλιξη, η αξιολόγησή της είναι εν ακόμα εν εξελίξει.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του σε μια τέτοια ενωτική πρωτοβουλία -όπως την περιέγραψε- θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και θα έδινε προοπτική και έμπευση στους πολίτες.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την υποδοχή της φρεγάτας Κίμων. Απαντώντας ο κ. Φάμελλος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση:

«Ήταν μια φιέστα η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει εντυπώσεις, είναι το σπορ της επικοινωνίας που κατέχει πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης για να κρύψει άλλα μεγάλα σοβαρά ελλείμματα της πολιτικής του και στο θέμα της άμυνας να κρύψει δύο σοβαρά ζητήματα. Το θέμα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και το θέμα των στελεχών, του ανθρώπινου δυναμικού, όπου από τη μια μεριά είναι αυτή την περίοδο σε κινητοποιήσεις στους δρόμους, ενώ έχουμε και τεράστιο κύμα παραιτήσεων από σχολές και από στελέχη».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος ρωτήθηκε και για τη διαγραφή του κ. Φαραντούρη λέγοντας ότι:

«Η διαγραφή Φαραντούρη έχει ως μόνη αιτία την μη δέσμευσή του στην υποστήριξη των ψηφοφόρων και του κόμματος που του δώσαν την εντολή της εκπροσώπησης στην ευρωβουλή».