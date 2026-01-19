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Παναγιωτόπουλος για νομοσχέδιο ΥΕΘΑ: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις
Πολιτική
13:00 - 19 Ιαν 2026

Παναγιωτόπουλος για νομοσχέδιο ΥΕΘΑ: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
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Στην άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» και τις πολεμικές δαπάνες της χώρας αναφέρθηκε σήμερα (19/1) ο πρώην υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά με αφορμή την παραλαβή της νέας φρεγάτας «Κίμων», σχολίασε: «η υπογραφή δημιουργεί ευθύνη αλλά πέρα της υπογραφής προϋπάρχουν σκληρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, και ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για τις φρεγάτες».

Στο ίδιο πλαίσιο, όσον αφορά το ευρύτερο θέμα των πολεμικών δαπανών, σημείωσε ότι «η ασφάλεια εξαγοράζεται με βαρύ κόστος δημοσιονομικά φέρνει όμως και ανυπολόγιστο εθνικό όφελος και η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση και για να λειτουργήσει η οικονομία και για να υπάρχει κοινωνική συνοχή, ενδεχομένως και πολιτική σταθερότητα. Την ασφάλεια την εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων οι αποτρεπτικές ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις».

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει και το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέγοντας αρχικά ότι είχε διατυπώσει επιφυλάξεις όσον αφορά τους υπαξιωματικούς εκτιμώντας ότι η σχετική διάταξη θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να δημιουργηθούν μεταβατικές περίοδοι. Στο ίδιο σκεπτικό πρόσθεσε:

«Εκτιμώ και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να γίνουν κάποιες διορθώσεις αλλιώς φοβάμαι ότι θα έχουμε πιέσεις και παραιτήσεις από προσωπικό που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το χάσουμε από τις Ένοπλες Δυνάμεις. …Ελπίζω να γίνουν οι παρεμβάσεις για να επανέλθει η προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην έχουν κίνητρο να φύγουν αλλά να μείνουν».

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