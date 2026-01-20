ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διαμαντοπούλου: Η συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες πριν τις εκλογές υπονομεύει την επιβίωση ενός κόμματος
Πολιτική
16:34 - 20 Ιαν 2026

Διαμαντοπούλου: Η συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες πριν τις εκλογές υπονομεύει την επιβίωση ενός κόμματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη στρατηγική που οφείλει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, τις δημοσκοπικές πιέσεις, τις προοδευτικές συνεργασίες, αλλά και το πολιτικό κλίμα θυμού και αμφισβήτησης που διαμορφώνεται στην κοινωνία, ανέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio.

Με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll και το ερώτημα γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να πείσει ευρύτερα στρώματα ψηφοφόρων, η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι το κόμμα έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις, όπως η παρουσίαση προγράμματος και η πραγματοποίηση περιφερειακών συνδιασκέψεων, διαθέτοντας ένα μίγμα νέων στελεχών και ανθρώπων με πολιτική εμπειρία. Ωστόσο, όπως επισήμανε, το επόμενο διάστημα απαιτούνται «πολύ σοβαρά βήματα αλλαγής».

Σύμφωνα με την ίδια, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί επικοινωνιακά με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε μέχρι σήμερα, ούτε στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει το πολιτικό του μήνυμα. Μία από τις διεξόδους που προτείνει είναι η καλύτερη οργάνωση της «κυβερνητικής» παρουσίας του κόμματος, μέσα από τη συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης, με πρόσωπα που θα εκπέμπουν εικόνα διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. «Ο χρόνος είναι πλέον λίγος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο πολιτικό περιβάλλον του 2025, σημείωσε ότι επρόκειτο για μία δύσκολη χρονιά για όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όπως είπε, τόσο η τραγωδία των Τεμπών όσο και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησαν συσσωρευτικά, με τους πολίτες να αποδίδουν ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα και σε όσους άσκησαν εξουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ όφειλε να διαχωρίσει καθαρά τη θέση του, δεδομένου ότι ουσιαστικά έχει να κυβερνήσει από το 2004 —ή, αν συνυπολογιστεί η περίοδος των μνημονίων, από το 2012.

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι το κόμμα έπρεπε να αποστασιοποιηθεί σαφώς τόσο από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία όσο και από πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να καταστήσει ξεκάθαρες τις νέες του πολιτικές θέσεις και να απευθυνθεί επικοινωνιακά σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να περιορίζεται στους ψηφοφόρους του 10%-12%, αλλά οφείλει να απευθυνθεί σε πολίτες που κινήθηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, σε όσους στράφηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε εκείνους που απείχαν από τις εκλογές. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια σύνθετη πολιτική προσέγγιση, την οποία το κόμμα καλείται τώρα να υλοποιήσει μέσα από το πρόγραμμά του και τις θέσεις του. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ανέφερε ότι είναι σαφές πως θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της διεύρυνσης του κόμματος, τόσο ως προς τα διαδικαστικά όσο και ως προς το συνολικό σχέδιο υλοποίησής της.

Αναφερόμενη στη συζήτηση περί προοδευτικών συνεργασιών και στη σχετική πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη, ξεκαθάρισε ότι αυτή αφορά την προεκλογική περίοδο και όχι το μετά τις εκλογές. «Αν ξεκινήσεις τώρα συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, λειτουργείς αντίθετα στο ένστικτο αυτοσυντήρησής σου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ένα κόμμα οφείλει πρώτα να δώσει τη μάχη της αυτόνομης πολιτικής του παρουσίας.

Σε ό,τι αφορά τις φήμες για ενδεχόμενη ένταξη της κυρίας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει τέτοια συζήτηση στο κόμμα και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άποψη για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σχολιάζοντας, επίσης, την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απευθύνεται σε «σωτήρες» ούτε ζητά από πρόσωπα να ηγηθούν πίσω από προσωπικές στρατηγικές. Όπως ανέφερε, το κάλεσμα του κόμματος απευθύνεται στους πολίτες, πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα από συμμετοχική διαδικασία 3.000 ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, τη συλλογική αυτή λογική με πολιτικές πρωτοβουλίες που, όπως είπε, βασίζονται σε πρόσωπα με χαρακτηριστικά «σωτήρα», τα οποία ανακοινώνουν τις προθέσεις τους όταν αποφασίσουν να δημιουργήσουν κόμμα.

Αναφερόμενη στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποίησε ένα προσωπικό παράδειγμα από την περίοδο που είχε ασχοληθεί με προγράμματα κατά του σχολικού εκφοβισμού στο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας ότι όσο εστιάζει κανείς υπερβολικά σε ένα φαινόμενο, αυτό τείνει να διογκώνεται. «Όσο μιλάμε συνεχώς για τις δημοσκοπήσεις, τόσο αυτές είναι αρνητικές για εμάς», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην ουσία των πολιτικών προτάσεων.

Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και με αφορμή δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος επιμένει ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών πρέπει να αποφασιστεί από το συνέδριο, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι η σχετική απόφαση υπάρχει ήδη και είναι σαφής. Όπως είπε, ένα κόμμα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση με την οποία αντιπαρατίθεται καθημερινά, ιδίως όταν έχουν ανακύψει σοβαρά ζητήματα ηθικής, όπως το θέμα των υποκλοπών. Σύμφωνα με την ίδια, το ουσιαστικό διακύβευμα του συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ενός κειμένου θετικών προτάσεων για το σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, τις «κόκκινες γραμμές» και τους μεγάλους στόχους της επόμενης ημέρας.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις και τη μετέπειτα διευκρίνισή της ότι παρεξηγήθηκαν, η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι δεν έχει περαιτέρω σχόλιο, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι στον 21ο αιώνα μια γυναίκα, και μάλιστα γιατρός, μπορεί να επαναφέρει, έστω και έμμεσα, τέτοια ζητήματα.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις περί ακροδεξιάς ατζέντας της κυρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι δεν έχει εικόνα για το τι ατζέντα διαθέτει, υπογραμμίζοντας ότι ούτε η ίδια ούτε, όπως είπε, κανείς άλλος έχει σαφή εικόνα μέχρι στιγμής. Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, όπως ανέφερε, δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, σχολιάζοντας τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που αποδίδουν στο υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Καρυστιανού σχεδόν 30% δυνητικής ψήφου, η Άννα Διαμαντοπούλου επεσήμανε ότι σε περιόδους κρίσης —κρίσης ασφάλειας, προοπτικής και προσδοκιών— οι κοινωνίες στρέφονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Όπως είπε, ιστορικά οι πολίτες αποφασίζουν σε ποσοστό 80% με βάση το συναίσθημα και μόλις 20% με βάση τα επιχειρήματα.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αλλάζει όταν έρχεται η ώρα της τελικής επιλογής για τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε εκείνη τη στιγμή, το κριτήριο δεν είναι πλέον η έκφραση θυμού ή επιθυμίας, αλλά το τι πρέπει πραγματικά να γίνει. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι μέχρι τις εκλογές θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην κοινή γνώμη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ευθύνη όλων —πολιτικών, δημοσιογράφων και θεσμών— να υπερασπιστούν μια κοινωνία με αντιφάσεις, όπου η εντιμότητα δεν κρίνεται από δηλώσεις, αλλά από τη δοκιμασία της εξουσίας. Όπως ανέφερε, η εντιμότητα δεν αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα, αλλά και υποθέσεις όπως η Novartis, τονίζοντας την ανάγκη να μπαίνουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να εξηγείται ποιοι πραγματικά δικαιούνται να μιλούν με αξιοπιστία στην πολιτική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ