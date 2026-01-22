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Φλωρίδης: Η Καρυστιανού μπερδεύει τον πόνο της με πολιτική επιδίωξη
Πολιτική
09:52 - 22 Ιαν 2026

Φλωρίδης: Η Καρυστιανού μπερδεύει τον πόνο της με πολιτική επιδίωξη

Reporter.gr Newsroom
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Η κ. Καρυστιανού εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι μπέρδευε τον πόνο της με μια πολιτική επιδίωξη, σχολίασε την Πέμπτη (22/1) ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Αναλυτικότερα, ερωτηθείς στον ΣΚΑΪ για την επιρροή της στο πολιτικό σύστημα βάσει των ευρημάτων της δημοσκόπησης της Pulse, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε «καλούμαι να σχολιάσω κάτι που δεν υπάρχει, στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ υπαρκτών κομμάτων».

Παράλληλα, δήλωσε πως ο ίδιος δεν επεδίωκε ποτέ την αντιπαράθεση με τους συγγενείς και τον σταυρό του μαρτυρίου που κουβαλούν. «Πολύ με ρωτούσαν αν αισθάνομαι δικαιωμένος για τη μάχη που έδωσα για τα Τέμπη, Απάντησα πως δεν αισθάνομαι καθόλου δικαιωμένος γιατί έχασαν τη ζωή τους παιδιά. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι δικαιωμένος σε μια εθνική τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, ενώ έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επεδίωκαν να ωφεληθούν πολιτικά εις βάρος της χώρας.

«Πολιτικά κόμματα έκαναν τα πάντα να μην υπάρξει φως και δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή, δούλεψαν μόνο και μόνο για να πλήξουν την κυβέρνηση χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Όλα αυτά που υποστήριξαν και βάσει των οποίων κατέβηκαν στον δρόμο εκατομμύρια πολίτες, ήταν ένα ψέμα. Με αυτό το ψέμα επιχειρήθηκε η απαξίωση της Δικαιοσύνης, την οποία την κουβαλάμε ακόμα. Το ψέμα ήταν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και από αυτό έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν τα παιδιά και αυτήν τη μεταφορά η κυβέρνηση τη συγκάλυπτε», υπογράμμισε.

«Η μεγάλη τιμωρία για τα ψέματα των Τεμπών είναι η συνείδηση του κόσμου»

Απαντώντας μάλιστα για το αν πληρώνει και η αντιπολίτευση το παραπάνω ψέμα, σημείωσε πως το πληρώνει στη συνείδηση του κόσμου. «Η μεγάλη τιμωρία είναι η συνείδηση του κόσμου, αυτός είναι που νιώθει εξαπατημένος. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αγνά αισθήματα πιστεύοντας πως έχει γίνει κάτι φοβερό, επειδή τον παρέσυραν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις», όπως είπε.

Επανέλαβε πως η ανακριτική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών είναι υποδειγματική, καθώς δεν υπάρχει καμία πτυχή που να μην έχει εξεταστεί, ενώ η ανάκριση τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ζητήματα όπως το προηγούμενο δυστύχημα της Ισπανίας, το οποίο έκανε 9 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.

Τέλος, αναφορικά με τις επίμαχες δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο υπουργός τόνισε:

«Ο δρόμος για να φτιάξεις ένα κόμμα είναι μακρύς και δύσβατος, αυτό πρέπει να καταλάβει η κ. Καρυστιανού. Επί του θέματος τοποθετήθηκε η κυβέρνηση μαζί με την ελληνική κοινωνία, αποτελεί ένα θέμα που έχει λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει η συναισθηματική προστασία για την ίδια, επομένως τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Όταν και αν συγκροτηθεί αυτό το κόμμα, τότε θα μπορούμε να πούμε διάφορα».

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