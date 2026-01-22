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Χρηστίδης: Οι πλημμύρες στοιχίζουν ζωές και αποκαλύπτουν τις κυβερνητικές ευθύνες στον Νότιο Τομέα
Πολιτική
11:19 - 22 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Οι πλημμύρες στοιχίζουν ζωές και αποκαλύπτουν τις κυβερνητικές ευθύνες στον Νότιο Τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Την επιτακτική ανάγκη για έναν σοβαρό και ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας, ανέδειξε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν χτες (21/1) και τον θάνατο μιας γυναίκας στη Γλυφάδα.  

Όπως τόνισε, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν, τις τελευταίες ώρες, με εκτεταμένες καταστροφές και τεράστια ανασφάλεια για εκατοντάδες οικογένειες, αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις διαχρονικές ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές.

«Θρηνούμε έναν άνθρωπο. Και αυτό από μόνο του καθιστά το ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την πατρίδα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπενθύμισε ότι, ως βουλευτής του Νοτίου Τομέα, έχει καταθέσει επανειλημμένες Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, τόσο για το ρέμα της Πικροδάφνης όσο και συνολικά για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία - όπως υπογράμμισε - δεν κατευθύνθηκαν στον βαθμό που έπρεπε σε έργα υποδομών και προστασίας.

«Είναι κρίσιμο η κυβέρνηση να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία αφορούν και τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, αλλά κυρίως τις δομές και τις υποδομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Βλέπετε ότι βγαίνουν δήμαρχοι ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, οι οποίοι αναφέρουν ζητήματα μείζονος σημασίας. Για παράδειγμα, τα έργα τα αντιπλημμυρικά θα έπρεπε να γίνονται φαστ τρακ, το είδαμε να συμβαίνει στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να συμβεί και τώρα», τόνισε.

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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε, επίσης, σε τεχνικές αστοχίες, όπως οι «τυφλοί αγωγοί» που μετατρέπονται σε εστίες καταστροφής, φαινόμενα που παρατηρούνται κατ’ επανάληψη σε περιοχές του Νότιου Τομέα.

«Αυτή είναι η εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Εδώ θέλουμε σε πέντε χρόνια από σήμερα να έρχονται συν 50.000 άνθρωποι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σήμερα, όχι χθες. Είχαμε πολλά δισεκατομμύρια, τα τελευταία χρόνια, τα οποία ήρθαν για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και από αυτά τα χρήματα δεν έχουν πάει σε έργα υποδομών παρά ελάχιστα από ότι χρειάζονταν. Είναι αδιανόητο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέδειξε το παράδειγμα του ΣΠΑΥ, ενός διαδημοτικού φορέα που αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογία για την προστασία του Υμηττού, «με πρωταγωνιστές δημάρχους όλων των κομματικών αποχρώσεων, οι οποίοι έχουν φέρει τεχνολογία την οποία σήμερα βλέπουν στην Ευρώπη. Αυτό το πράγμα η κεντρική κυβέρνηση δεν το έχει κάνει πράξη».

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική, λέγοντας ότι: «Σε συγκεκριμένα έργα βιάζεστε να κάνετε απευθείας αναθέσεις και τα έχουμε δει σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, και στα κρίσιμα ζητήματα δεν κάνετε τίποτα απ’ αυτά τα οποία πρέπει και αυτό στοιχίζει ανθρώπινες ζωές».

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