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«Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος»: Σύγχρονες ιδέες στο συλλογικό τόμο του Think Tank Synergia
Πολιτική
12:44 - 23 Ιαν 2026

«Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος»: Σύγχρονες ιδέες στο συλλογικό τόμο του Think Tank Synergia

Reporter.gr Newsroom
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Σύγχρονες ιδέες και προτάσεις πολιτικής για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας περιλαμβάνει ο συλλογικός τόμος του Think Tank Synergia με τίτλο «Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος».

Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε μεγάλη εκδήλωση, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του βουλευτή Μεσσηνίας ΝΔ, Μιλτιάδη Χρυσομάλλη, του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κώστα Μπακογιάννη, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και πλήθους κόσμου, ενώ κατά την έναρξη, χαιρετισμό απηύθυνε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Την επιμέλεια του συλλογικού τόμου, αποτέλεσμα της συνεργασίας 50 συγγραφέων, είχαν ο ιδρυτής της Synergia, Ορέστης Ομράν, και ο Βασίλης Ντούρος, Διευθυντής Έρευνας της Synergia.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος της Synergia, Ορέστης Ομράν, παρουσίασε τους βασικούς άξονες των προτάσεων που περιλαμβάνονται στον συλλογικό τόμο και έδωσε το στίγμα των επόμενων πανελλαδικών δράσεων του Think Tank.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα το σύγχρονο κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς, με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του βουλευτή Μεσσηνίας Μιλτιάδη Χρυσομάλλη, του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Κώστα Μπακογιάννη και του Μιχάλη Ρίσβα, Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Southampton και επικεφαλής της Ομάδας Θεσμών της Synergia. Τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Κατά την τοποθέτησή της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους με αιχμή την Παιδεία, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζήτηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η δημιουργία νέου Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας για την επόμενη περίοδο. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις, με στόχο ένα σύγχρονο και ανθεκτικό εκπαιδευτικό σύστημα για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ανέπτυξε βασικές θέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικών θεσμικών τομών που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, της πολιτικής ασυλίας και στη συνταγματική πρόβλεψη για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ τόνισε την ανάγκη σαφών ορίων στην εκτελεστική εξουσία και τη θεσμοθέτηση «φρένου χρέους» για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, ανέδειξε τη σημασία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους με επίκεντρο τη δημόσια Υγεία. Υπογράμμισε τις βελτιώσεις στις υποδομές και τον εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις του βιβλίου συνιστούν έναν ρεαλιστικό οδικό χάρτη για μια κοινωνικά δίκαιη και ανθεκτική Ελλάδα.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο σύμβουλος επικοινωνίας και ιδρυτής του Campaign Lab, Τζέρυ Ζαγορίτης.

Το δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης αφορούσε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την εθνική οικονομία, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Στάγκου, διαχειριστή κεφαλαίων και επιχειρηματία, της Αναστασίας Γιακουμέλου, επικεφαλής της Ομάδας Οικονομίας της Synergia και Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο ESCP στο Παρίσι και τη Σορβόννη, καθώς και του Παναγιώτη Παχατουρίδη, επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας. Τον συντονισμό είχε ο Παύλος Ευθυμίου, Partner του Fortune Greece.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου, ανέλαβαν τα ιδρυτικά μέλη της Synergia, Μαρία Ευθυμίου, στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και Γιώργος Τσίνας, Αναπληρωτής Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της ΔΕΗ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 12:53
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