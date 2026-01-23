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Κικίλιας - Κακλαμάνης τσακώθηκαν για τα... αυτονόητα
Πολιτική
14:47 - 23 Ιαν 2026

Κικίλιας - Κακλαμάνης τσακώθηκαν για τα... αυτονόητα

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική Βουλή ανακοίνωσε την «υιοθεσία» του παιδιού του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας κατά την πρόσφατη κακοκαιρία, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να κάνει λόγο για μια αυτονόητη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε άλλωστε πως πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που πραγματοποιείται από το 2010 – μετά από ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων - για τους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ από το 2011 επεκτάθηκε και για τους ενστόλους.

Σε κάθε ανάλογη περίπτωση δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει τα έξοδα των παιδιών των πεσόντων.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Κακλαμάνης εμφανίστηκε ενοχλημένος από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έκανε δηλώσεις στις οποίες είπε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια του θύματος.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάζουν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες», σχολίασε δηκτικά ο Νικήτας Κακλαμάνης προσθέτοντας πως «όταν πληρώνει η Βουλή οφείλουν να λένε για τη Βουλή».

«Πράγματι ο Βασίλης (σ.σ. Κικίλιας) με πήρε τηλέφωνο και του λέω είναι αυτονόητο αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία απόφαση που δεν απαιτεί την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Η βοήθεια

Σύμφωνα με την απόφαση του 2010, που ελήφθη από την παραπάνω όργανο της Βουλής, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δύο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι το 2025 η Βουλή είχε «υιοθετήσει» 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με συνολική επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 16:40
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