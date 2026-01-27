Πηγές ΠΑΣΟΚ κατά Καρασμάνη: Δεν ασχολούνταν εκείνος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά... συνεργάτης αγνώστων στοιχείων

Αποκαλυπτικός ο πρ. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Καρασμάνης, ο οποίος, απαντώντας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε.Λιακουλη, μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε ότι δεν ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έστειλε ένα συνεργάτη του εκεί, με όνομα ..Αναστάση, αγνώστων λοιπών στοιχείων, όπως σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, κατέθεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι βρήκε τον τεχνικό σύμβουλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος είχε τοποθετηθεί ήδη από το 2006, αλλά δεν του γνωστοποιήθηκε ποτέ κάποιο πρόβλημα που υπήρχε με αυτόν.

Σε ό,τι αφορά στον σχολιασμό για το πρόσωπο του Μόσχου Κορασίδη κατέθεσε ότι επρόκειτο για ένα έμπειρο γνώστη του θέματος, ότι είχε άριστη συνεργασία μαζί του και τον χαρακτήρισε «έντιμο άνθρωπο».

Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες των ομογάλακτων διαδόχων του, κκ Λιβανού και Γεωργαντά να ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος και να απεξαρτηθεί από τον τεχνικό σύμβουλο, ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στάθηκε με απόλυτη αμηχανία, για να επιβεβαιώσει ρητά ότι «σκάνδαλο υπήρξε» ενώ ερωτηθείς για τις επισυνδέσεις που τέθηκαν υπόψη του δήλωσε ότι «έφριξε» και ότι αυτό δεν θα γινόταν «ποτέ στη θητεία του»!