Στη φρεγάτα «Κίμων» οι συνομιλίες Δένδια - Vautrin για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα έχει αύριο, Πέμπτη (29/1), συνάντηση με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Catherine Vautrin.

Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη υποδοχή της Γαλλίδας υπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν επί της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI-HN («Belh@rra»), με την ονομασία «Κίμων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, προβλέπεται η πραγματοποίηση κοινών δηλώσεων προς τα μέσα ενημέρωσης, ενώ ακολούθως ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.