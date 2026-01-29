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Στη φρεγάτα «Κίμων» η συνάντηση Δένδια – Βοτρέν: Νέα σελίδα στην ναυτική συνεργασία Ελλάδας- Γαλλίας
Ειδήσεις
14:59 - 29 Ιαν 2026

Στη φρεγάτα «Κίμων» η συνάντηση Δένδια – Βοτρέν: Νέα σελίδα στην ναυτική συνεργασία Ελλάδας- Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
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Στον ναύσταθμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, με κύριο αντικείμενο τη συνεργασία σε εξοπλιστικά προγράμματα και την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας.

Το γεγονός ότι η υποδοχή και οι συνομιλίες έγιναν επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων» έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδας.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρέθηκαν ζητήματα περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας, η ανανέωση της διμερούς συμφωνίας και ευρύτερα θέματα ασφάλειας στην περιοχή. Η ατζέντα χαρακτηρίζεται «βαριά», καθώς η Ελλάδα και η Γαλλία επιδιώκουν να εδραιώσουν στενότερους δεσμούς στον αμυντικό τομέα.

Δένδιας: Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Χαρακτήρισε, δε, τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών».

Για τη σχέση Ελλάδας Γαλλίας, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι έχει «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, εξηγώντας ότι η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι με τη Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν για την ανάγκη εμβάθυνσης σε συνεργασίες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας, ενώ τόνισε ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «επιτακτική προτεραιότητα», όχι μόνο για την Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα.

Βοτρέν: Νέα σελίδα στην ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας

Από την πλευρά της, η κα Βοτρέν υπογράμμισε ότι γράφεται μια νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός παρέθεσε γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στον ναύσταθμο, η Κατρίν Βοτρέν θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζοντας τον διάλογο για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 14:59
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