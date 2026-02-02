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Reuters για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσβλέπει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων
Πολιτική
13:47 - 02 Φεβ 2026

Reuters για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσβλέπει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στοχεύει στην κατάργηση της ασυλίας των υπουργών και των «θέσεων εργασίας δια βίου» για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων» αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters για την Συνταγματική Αναθεώρηση που προανήγγειλε σήμερα 2/2 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρότεινε τη Δευτέρα να εξεταστεί η νομική ασυλία των υπουργών και οι «θέσεις εργασίας δια βίου» για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά από σκάνδαλο διαφθοράς και να ενισχυθεί η υποστήριξη πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο έχει ταρακουνηθεί από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο ορισμένοι αγρότες, με τη βοήθεια υπαλλήλων του κράτους, πλαστογράφησαν ιδιοκτησίες γης για να λάβουν επιδοτήσεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2025 από εισαγγελείς της ΕΕ και η Βουλή εξετάζει την υπόθεση. Οι Έλληνες εξοργίστηκαν επίσης από τον τρόπο χειρισμού της κυβέρνησης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, το χειρότερο στην ιστορία της χώρας. Το γεγονός προκάλεσε τις μεγαλύτερες μαζικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα από την δεκαετή κρίση χρέους. Η δίκη αρχίζει τον επόμενο μήνα, με τους διαδηλωτές να απαιτούν πλήρη πολιτική ευθύνη.

Στην Ελλάδα, μόνο η Βουλή μπορεί να διερευνήσει υπουργούς ή να άρει την ασυλία των βουλευτών, σύμφωνα με το τετραπλώς αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975.

«Ο κόσμος του 2026 είναι διαφορετικός και θέτει νέες προκλήσεις», ανέφερε ο Μητσοτάκης σε επιστολή του προς τους 156 βουλευτές του στη Βουλή των 300 εδρών και σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Η ώρα είναι ώριμη για μια γενναία αναθεώρηση του Συντάγματος προς μια λειτουργική δημοκρατία».

Για να γίνει πιο αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση, ο Μητσοτάκης πρότεινε να εξεταστεί επίσης η δια βίου εργασιακή ασφάλεια των υπαλλήλων του δημοσίου, που διατηρείται εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χαμηλή απόδοση.

Το Σύνταγμα χρειάζεται επίσης να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγαση, η κλιματική κρίση, η δημοσιονομική σταθερότητα και η αργή λειτουργία της Δικαιοσύνης, χωρίς όμως να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Ο Μητσοτάκης και το κόμμα του ανέλαβαν την εξουσία το 2019 και επανεξελέγησαν το 2023 για άλλη τετραετή θητεία.

Για να τεθούν σε εφαρμογή οι προτεινόμενες αλλαγές, απαιτείται έγκριση από δύο διαδοχικές Βουλές και αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών σε τουλάχιστον μία από τις δύο ψηφοφορίες.

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