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Παπαστεργίου: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική επιχειρηματικότητα
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με μέλη του ΣΕΛΠΕ
Πολιτική
17:00 - 03 Φεβ 2026

Παπαστεργίου: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο λιανεμπόριο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η αξιοποίηση των data ήταν κάποια από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου με μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) στο πλαίσιο των «Πρωινών του ΣΕΛΠΕ». 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη το retail να περάσει στο επόμενο επίπεδο Operational Excellence μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά του ΣΕΛΠΕ κατατέθηκε η πρόταση για τη δημιουργία ενός «Retail AI Sandbox», όπου θα συγκεντρώνονται βέλτιστες πρακτικές και εφαρμοσμένα case studies, τα οποία θα μπορούν να μοιράζονται μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, ενισχύοντας συνολικά την ωριμότητα της αγοράς.

Παράλληλα, προτάθηκε η θεσμοθέτηση «Digital Retail Day» σε συνεργασία με το Υπουργείο, με συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, AI providers και trainers, καθώς και η δημιουργία ενός πρακτικού toolkit για τις επιχειρήσεις, με κατευθύνσεις για μείωση κόστους, αξιοποίηση δεδομένων και μείωση της γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των δεδομένων. Τέθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός «Data Hub for Retail», που θα μπορούσε – υπό σαφές θεσμικό πλαίσιο – να αξιοποιεί δεδομένα συμβάλλοντας τόσο στη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και στη διαφάνεια και ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή και η ανάγκη σωστής ενημέρωσης των καταναλωτών κρίνεται απαραίτητη καθώς παρατηρείται αύξηση περιστατικών phishing, spoofing και δημιουργίας “clone” ηλεκτρονικών καταστημάτων με παραπλανητικό περιεχόμενο.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας αποτελεί θεμέλιο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων και προϋπόθεση για ένα ανταγωνιστικό και εξωστρεφές λιανεμπόριο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αξιοποίηση των δεδομένων μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό υλοποιούμε μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την ΤΝ, με επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές όπως ο νέος υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το AI Factory «Pharos», αλλά και σε δεδομένα και ψηφιακές δεξιότητες. Έτσι διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο προόδου για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική συνεργασία με τον ΣΕΛΠΕ, με κοινό στόχο την υλοποίηση δράσεων που διασφαλίζουν ότι όλοι θα μπορούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ. Κώστας Γεράρδος, ανέφερε:

«Το retail χρειάζεται ένα ουσιαστικό τεχνολογικό άλμα, ώστε να μπορεί να παράγει αξία για όλους τους stakeholders. Παράλληλα, όμως, έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στα νέα εργαλεία, ώστε όχι απλώς να μη χαθούν θέσεις εργασίας από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αντίθετα να αυξηθούν μέσα από την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Για να πετύχουμε πραγματικό Operational Excellence στο retail, οφείλουμε να επενδύσουμε στρατηγικά στην τεχνολογία, στα δεδομένα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο ΣΕΛΠΕ προτείνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες: τη δημιουργία ενός Retail AI Sandbox για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διοργάνωση ενός Digital Retail Day με τη συμμετοχή της αγοράς τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξη ενός πρακτικού toolkit για τις επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιούν την AI με μετρήσιμο όφελος.

Παράλληλα, θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία ενός σύγχρονου Data Hub for Retail, με αξιοποίηση δεδομένων, που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ένα πιο ώριμο, τεχνολογικά ανταγωνιστικό και ασφαλές ελληνικό retail».

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