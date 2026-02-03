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Εκτοξεύονται οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων καθώς οι εντάσεις με το Ιράν φέρνουν περιορισμένη προσφορά
Ναυτιλία
16:40 - 03 Φεβ 2026

Εκτοξεύονται οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων καθώς οι εντάσεις με το Ιράν φέρνουν περιορισμένη προσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα χρέωσαν αυτή την εβδομάδα τα υψηλότερα ναύλα των τελευταίων δύο μηνών, καθώς η νευρικότητα γύρω από τις εντάσεις με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη στενότητα διαθέσιμων πλοίων, οδήγησε σε άνοδο των τιμών.

Τα ημερήσια έσοδα ενός πλοίου στη βασική διαδρομή αναφοράς TD3C αυξήθηκαν κατά 5,1% τη Δευτέρα, φτάνοντας σχεδόν τα 129.000 δολάρια την ημέρα — το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Baltic Exchange. Η άνοδος αυτή ακολουθεί εκτόξευση 61,6% την Παρασκευή, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για πιθανή στρατιωτική δράση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ημέρα, αναφορές ότι το Ιράν εξετάζει τη διεξαγωγή ασκήσεων με πραγματικά πυρά αναστάτωσαν τις αγορές, ενώ το Bloomberg News μετέδωσε ότι η Ελλάδα —η χώρα με τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως— προειδοποίησε τα πλοία να αποφεύγουν τις ιρανικές ακτές κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, πρόσφατες αγορές πλοίων από εφοπλιστές, όπως η Sinokor Merchant Marine, η οποία απέκτησε σχεδόν 30 δεξαμενόπλοια μέσης ηλικίας, περιόρισαν περαιτέρω την προσφορά διαθέσιμων πλοίων για άμεσες ναυλώσεις, σύμφωνα με τη Wanying Zhang, αναλύτρια ναύλων στην πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων Vortexa. «Με λιγότερα πλοία άμεσα διαθέσιμα, οι ανεξάρτητοι πλοιοκτήτες έχουν αποκτήσει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις τιμές», σημείωσε.

Οι εικασίες της περασμένης εβδομάδας για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ οδήγησαν, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, σε μαζική κινητοποίηση των ναυλωτών για την εξασφάλιση πλοίων πριν από ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά. Οι πλοιοκτήτες απάντησαν αυξάνοντας τα ναύλα. Ως αποτέλεσμα, ο παγκόσμιος δείκτης Worldscale, που αποτυπώνει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου μέσω σύνθετης ανάλυσης ναυτιλιακών διαδρομών, εκτινάχθηκε από τις 105 στις 140 μονάδες την Παρασκευή, λόγω των προβλημάτων που επηρέασαν τη διαδρομή TD3C.

Οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχωρήσουν, αφαιρώντας δυναμική από το πρόσφατο ράλι, προσθέτουν οι ναυλομεσίτες. Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, ένδειξη ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να απομακρύνονται από το χείλος της σύγκρουσης. Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης των εντάσεων συνέβαλε αυτή την εβδομάδα σε πτώση των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού.

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