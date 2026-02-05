Μητσοτάκης: Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου
Πολιτική
14:23 - 05 Φεβ 2026

Μητσοτάκης: Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

Reporter.gr Newsroom
Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα για τη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage», το οποίο επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία μέσω καινοτόμων υπηρεσιών.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη, στοχεύει στην καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθιστώντας την Ελλάδα προορισμό 12 μηνών τον χρόνο.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εκδήλωση «ξεχωριστή ημέρα για τον ελληνικό πολιτισμό» και το πρόγραμμα «Hellenic Heritage» ως έργο εθνικής σημασίας, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία ως κεντρική πύλη εισόδου στον πολιτισμό της χώρας. Το έργο, όπως ανέφερε, αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να κατανοήσουν το παρελθόν μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μετατρέπεται πλέον σε ολοκληρωμένη εμπειρία, με ειδικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, ψηφιακούς ξεναγούς σε οκτώ γλώσσες και μελλοντικά προσθήκη της διεθνούς νοηματικής γλώσσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση κατά τα χρόνια της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα, με την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας και τόνισε ότι η ψηφιακή εφαρμογή που τον αναδεικνύει οφείλει να είναι εξίσου μοναδική. Η σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος με τον τουρισμό και την ανάπτυξη, όπως σημείωσε, θα αυξήσει την προσέλευση επισκεπτών στη χώρα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εμπειρία τους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το «Hellenic Heritage» προσφέρει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολιτισμός και να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 14:25
