Η ποινική δίωξη «Φραπέ» φέρνει νέο κύκλο αντιπαράθεσης κυβέρνησης - αντιπολίτευσης

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») θα καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου στις 30 Μαρτίου, κατηγορούμενος για το αδίκημα της απείθειας. Η νεότερη αυτή ενέργεια, έφερε νέες εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.

Πιο αναλυτικά, η δίωξη του Γιώργου Ξυλούρη αφορά στο γεγονός ότι δεν προσήλθε στη Βουλή όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας αντ’ αυτού να στείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Παράλληλα, εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της τελικής κατάθεσής του στη Βουλή, για την πολύκροτη υπόθεση των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγο μετά αφού έγινε γνωστή η ποινική δίωξη του Γιώργου Ξυλούρη, ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην επιτροπή Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτηση του στο Χ αναφέρει: «Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρότασης των μελών της @neademokratia στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι συγκαλύπτουμε! Τώρα τι έχουν να πουν;», ενώ μετά από λίγο επανέρχεται με νέα ανάρτηση όπου αναφέρεται προσωπικά στο Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας: «Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτω και αυτό: Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του @androulakisnick! Ας μας πει κάτι το @pasok για «γαλάζιες ακρίδες» να γελάσουμε μέχρι δακρύων!».

— Μακάριος Λαζαρίδης ?? (@mvlazaridis) February 9, 2026

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε άμεσα στο Μακάριο Λαζαρίδη με ανάρτηση του αναφέροντας: «Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, που με «υπερηφάνεια» εκστόμισε την τουρκική προπαγάνδα και τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό της γείτονος μέσα στο Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να αποκαταστήσει τα πράγματα, κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν «μαύρο χρήμα» με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν θα ξεχάσουν τα super cars των στελεχών σας.

Δεν θα ξεχάσουν ότι στην εξεταστική επιτροπή επιχειρηματολογούσατε πολιτικά για να μην προσαχθεί βίαια ο «Φραπές», όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της.

Δεν θα ξεχάσουν την «ξεκούραση βλέποντας μπαλίτσα» υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι μέλους της οικογένειας του «Φραπέ» – που κατά τα άλλα δεν γνώριζαν- σε ένα διάλειμμα της προεκλογικής τους εκστρατείας το 2024 στην Κρήτη.

Δεν θα ξεχάσουν τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις στη Βουλή όπου αντί να ψηφίζουν οι παρόντες βουλευτές, ψήφιζαν … οι κούτες με τις επιστολές για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί σας όπως ζητούσε η δικαιοσύνη… «γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό αποφασίσαμε» όπως διατυμπάνιζε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Σας ευχαριστούμε, πάντως, για το «ιδιοφυές» tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».