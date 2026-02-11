Κωνσταντοπούλου για Καραγεωργοπούλου: Τα χτυπήματα μας δίνουν δύναμη, η αγάπη θα κερδίσει

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο της αποχώρησης της Έλενας Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, έκανε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας το μήνυμα πως… η αγάπη στο τέλος θα νικήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας μένει με 5 βουλευτές, μετά την αποχώρηση της κ. Καραγεωργοπούλου. Σε περίπτωση που υπάρξει νέα ανεξαρτητοποίηση, διαλύεται η ΚΟ, καθώς το ελάχιστο όριο για τη συγκρότησή της είναι οι 5 βουλευτές.

Ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου:

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία. Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».

