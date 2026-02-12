ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα χαλιά ξεχώρισαν: Τα πιο δημοφιλή δώρα για Πρωθυπουργό και Υπουργούς το 2025
Πολιτική
12:45 - 12 Φεβ 2026

Τα χαλιά ξεχώρισαν: Τα πιο δημοφιλή δώρα για Πρωθυπουργό και Υπουργούς το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Προεδρία της Κυβέρνησης δημοσιοποίησε τον πλήρη κατάλογο των δώρων που έλαβαν το 2025, κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας, πρόκειται για αντικείμενα «με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία» και διαβάζοντας προσεκτικά την λίστα, θα διαπιστώσει κάποιος ότι τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης δέχθηκαν ως δώρο χαλιά.

Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου εφόσον:

  1. Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ,
  2. Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου,
  3. Πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός έλαβε:

- «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής.

- «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας.

- «Δύο μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος Ουκρανίας

- «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Οι υπουργοί:

- «Αναμνηστικό δώρο: βάζο και μαντήλι» - 11.12.2025 - Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.

- «Χαλί» - 23 10 2025 - Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi,

Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

- «Πιστό αντίγραφο - μινιατούρα του κτηρίου της εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ συνοδευόμενο από χρυσό μετάλλιο με απεικόνιση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.» - 01.10.2025 - Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας
Ειδήσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού
Επιχειρήσεις

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ