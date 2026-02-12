Τα χαλιά ξεχώρισαν: Τα πιο δημοφιλή δώρα για Πρωθυπουργό και Υπουργούς το 2025

Η Προεδρία της Κυβέρνησης δημοσιοποίησε τον πλήρη κατάλογο των δώρων που έλαβαν το 2025, κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας, πρόκειται για αντικείμενα «με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία» και διαβάζοντας προσεκτικά την λίστα, θα διαπιστώσει κάποιος ότι τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης δέχθηκαν ως δώρο χαλιά.

Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου εφόσον:

Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ, Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου, Πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός έλαβε:

- «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής.

- «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας.

- «Δύο μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος Ουκρανίας

- «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Οι υπουργοί:

- «Αναμνηστικό δώρο: βάζο και μαντήλι» - 11.12.2025 - Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.

- «Χαλί» - 23 10 2025 - Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi,

Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

- «Πιστό αντίγραφο - μινιατούρα του κτηρίου της εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ συνοδευόμενο από χρυσό μετάλλιο με απεικόνιση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.» - 01.10.2025 - Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.