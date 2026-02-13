Ταχιάος: Οι σήραγγες της Γραμμής 4 ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους – Θα καθυστερήσει η παράδοση του έργου
Πολιτική
12:52 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Αυτός ο ενθουσιασμός που είδατε χθες των εργαζομένων στο Μετρό που ήταν και στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και σύμβουλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και φυσικά τα στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας, είναι οι ωραίες στιγμές των έργων, τις οποίες κανένας πρέπει να τις μεταφέρει και στον κόσμο γιατί ερχόμαστε πολύ κοντύτερα στο τελικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στο ΕΡΤnews Radio 105,8, μιλώντας για την «έξοδο» του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό.

«Αυτός ο μετρoπόντικας ξεκίνησε από το φρέαρ που έχει κατασκευαστεί στη Κατεχάκη, το οποίο δεν θα είναι λειτουργικός σταθμός σε αυτή τη φάση, αλλά όταν θα προχωρήσει η επέκταση προς το Φάρο και πάνω προς την Κηφισιά θα μετατραπεί σε σταθμό. Ξεκίνησε από το φρέαρ και βγήκε, όπως ξέρετε, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, απέναντι από το μελλοντικό σταθμό της Ριζάρη, που θα είναι δίδυμος σταθμός με τον Ευαγγελισμό. Ουσιαστικά πέρασε από το Γουδί, τα Ιλίσια, τη Ζωγράφου, τη Πανεπιστημιούπολη, Καισαριανή.

Ο άλλος μετρoπόντικας, τώρα πίνει τον καφέ του στη Κυψέλη και προχωράει και αυτός, σύμφωνα με τη δέσμευση που ακούσαμε εχθές από την ανάδοχο κοινοπραξία, κάπου προς το τέλος του έτους θα έχει βγει κι αυτός στην επιφάνεια, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των σηράγγων που αφορούν το πρώτο τμήμα της γραμμής 4. Γιατί όπως ξέρετε, η γραμμή 4 είναι μία πολύ μεγαλύτερη γραμμή, καθώς στο μέλλον θα καταλήξει κάπου κοντά στην εθνική οδό.

Οι σήραγγες ολοκληρώνονται κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του έτους. Αλλά ξέρετε, μιλάμε τώρα για χώματα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις.

Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σχολιάσω και πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε μία διέλευση του μετρoπόντικα και μία διάτρηση του υπεδάφους της Αθήνας, η οποία δεν δημιούργησε καθόλου προβλήματα. Καθόλου. Αυτό, γιατί η τεχνολογία προχώρησε, χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές για τη δημιουργία εξισορρόπησης στην υδροστατική πίεση, το νερό δηλαδή που βλέπατε να βγαίνει χθες μαζί με το σαπούνι, το νερό αυτό ήταν αυτό το οποίο έκανε όλη τη δουλειά και αυτό είναι κάτι καινοτόμο σε αυτόν τον μετρoπόντικα και αντίστοιχες καινοτομίες και πολύ πιο σημαντικές καινοτομίες θα δείτε και στο τελικό σχεδιασμό της γραμμής 4, όταν αυτή θα παραδοθεί σε χρήση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ολοκληρωθεί η διάνοιξη των σηράγγων θα έχει ενωθεί ουσιαστικά το Γαλάτσι με το Γουδή, εξήγησε ο κ. Ταχιάος. Θα φέρει μια γραμμή V, περιέγραψε, η οποία θα φθάνει στο κέντρο της Αθήνας. «Ουσιαστικά Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ριζάρη, Ευαγγελισμός είναι δίδυμος σταθμός, Πανεπιστημιούπολη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή, έχει γίνει το Γαλάτσι, έχει γίνει η Ελικώνος, έχει περάσει από αυτούς τους σταθμούς.

Ως προς το πότε θα μπορούν οι επιβάτες να κάνουν χρήση της γραμμής, ο Υφυπουργός ανέφερε τα εξής:

«Θεωρητικά το 2029. Πρακτικά βρίσκω ότι δεν είναι εφικτό. Πρέπει να σας πω ότι εγώ απ’ την πρώτη στιγμή είχα υποστηρίξει, γιατί όπως ξέρετε στη γραμμή 4 αναμειγνύομαι και με την ιδιότητα του προέδρου του Μετρό στο παρελθόν, είχα υποστηρίξει ότι είναι ένα έργο το οποίο εξ αρχής σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμά του και σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική των συμβάσεων, όχι του ιδίου του έργου, δεν ήταν καλά δομημένο, γιατί υπήρξε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στις πρόδρομες εργασίες που τις πήρε άλλος εργολάβος και στην κατασκευή που την πήρε η ανάδοχος κοινοπραξία.

Αυτό δεν επέτρεψε να υπάρξει συγχρονισμός ανάμεσα στην παράδοση των χώρων και στον σχεδιασμό που είχε κάνει για την κατασκευή των σταθμών η ανάδοχος κοινοπραξία, οπότε θα έχουμε καθυστερήσεις. Το πόση ακριβώς καθυστέρηση θα μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα το μάθετε σύντομα, καθώς υπάρχουν σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στην ανάδοχο κοινοπραξία και την Ελληνικό Μετρό και πολύ σύντομα το νέο χρονοδιάγραμμα θα βγει στον αέρα. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά την άποψή μου είναι μάλλον αδύνατον να παραδοθεί το μετρό στον προγραμματισμένο χρόνο.

Θα υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση και αυτό είναι κάτι το οποίο εξ αρχής έπρεπε κανείς να περιμένει, γιατί υπήρχε και μια υπερβολή. Ένα τέτοιο έργο δεν σχεδιάζεται για να κατασκευαστεί σε 8 χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά στο σχεδιασμό που δεν έγινε από κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε από προηγούμενες κυβερνήσεις, στο σχεδιασμό υπήρξαν υπερβολές, οι οποίες είχαν κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήθελαν να δείξουν στους Αθηναίους ότι πολύ γρήγορα θα αλλάξει κάτι στην πόλη. Αλλά δεν είναι εύκολο σε ένα τόσο περίπλοκο, τόσο μεγάλο έργο, όπως είναι η γραμμή 4 του μετρό».

«Στη Θεσσαλονίκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του το πώς σχεδιάζεις την κατασκευή ενός μετρό παίζει τον ρόλο του και στο τελικό αποτέλεσμα, με την εξής έννοια ότι εκεί έχουμε έξι διαφορετικές συμβάσεις και η ταυτόχρονη πιστοποίηση και των έξι συμβάσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Το τρέχουμε για να παραδοθεί πριν το καλοκαίρι.

Η επέκταση προς Καλαμαριά, οι πέντε σταθμοί προς Καλαμαριά, οι οποίοι πρακτικά είναι έτοιμοι. Μια μεγάλη παρέμβαση την οποία προχωράμε, είναι ότι συνδυάζουμε και αυτό είναι και ένα ζήτημα ασφαλείας πολύ σημαντικό, συνδυάζουμε την παράδοση του μετρό με την κατασκευή της οδού Πόντου, ενός δρόμου ο οποίος παραμένει αδιάνοιχτος ακριβώς πάνω από τους σταθμούς της Καλαμαριάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπογράψαμε με τον Υπουργό τον Χρίστο Δήμα αυτές τις ημέρες την απόφαση με την οποία το έργο αυτό ανακηρύσσεται ως έργο εθνικής σημασίας, ώστε να το πάρει και να το εκτελέσει» συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, ενώ υπενθύμισε ότι επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας κανονικά από Δευτέρα και από τις πρωινές ώρες.

