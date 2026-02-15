18:59 - 15 Φεβ 2026

Γερουλάνος: Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα

«Οι ταχύτητες με τις οποίες τα πάντα αλλάζουν, είναι πρωτόγνωρες» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της, Παύλος Γερουλάνος και συνέχισε εξηγώντας την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο σε διεθνές, εγχώριο και ατομικό επίπεδο.

«Η διάθεση για αλλαγή και πρόοδο παραμένει εγκλωβισμένη στις ατομικές και συλλογικές μας δυνατότητες που συρρικνώνονται καθημερινά. Που παραμένουν καθηλωμένες στην γραφειοκρατία, την μιζέρια και την αίσθηση ότι αυτός ο κόσμος ανήκει σε λίγους που έχουν πρόσβαση. Ποτέ μα ποτέ, στην ιστορία της δικής μου γενιάς τουλάχιστον, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν ένιωσαν τόσο ανήμποροι και τόσο μόνοι απέναντι σε προκλήσεις που μοιάζουν ανυπέρβλητες. Έτσι, μαζί με τον κόσμο και την Πατρίδα μας, νιώθουμε σε ατομικό επίπεδο, να συντηρητικοποιούμαστε την ώρα που η πραγματική μας ανάγκη είναι για πρόοδο. Σε αυτό το περιβάλλον, το διαχρονικό όραμα του ΠΑΣΟΚ για απελευθέρωση των δυνάμεων της κοινωνίας μας σε ατομικό, κοινωνικό και διεθνές επίπεδο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ».

«Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;».

«Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που αλλάζει τα πάντα» υπογράμμισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, που στοχεύει σε μια δίκαιη κοινωνία όπου προστατεύονται βασικά μας δικαιώματα και η καθεμιά και ο καθένας μας θα έχουμε τα εφόδια, να σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε το μέλλον μας όπως εμείς θέλουμε να το ορίσουμε. Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά».

Μιλώντας για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, ο κ. Γερουλάνος είπε πως η χώρα «έχει μια κυβέρνηση καθηλωμένη από φόβο» και συμπλήρωσε θέτοντας το δίλλημα των επόμενων εκλογών: «Αυτό που οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι, πρωτίστως εδώ μέσα, είναι ότι είτε σε έξι, είτε σε δώδεκα μήνες θα βρεθούμε, αντιμέτωποι και με μια μοναδική ευκαιρία ως ΠΑΣΟΚ, να προσφέρουμε στην Ελληνική κοινωνία αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη: Την πολιτική αλλαγή μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία, την οικονομία, και το κράτος απέναντι σε μια καταστροφική στασιμότητα. Άρα το δίλημμα αυτών των εκλογών θα είναι: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;»».

Τρεις μεγάλες αλλαγές στο κόμμα

Ο Παύλος Γερουλάνος απαντώντας στο ερώτημα για το πώς το ΠΑΣΟΚ θα προετοιμαστεί για να κερδίσει τις εκλογές και να αντιμετωπίσει, ως κυβέρνηση τις προκλήσεις που έχει η χώρα στα εθνικά θέματα, στην οικονομία και στους θεσμούς είπε πως το συνέδριο μπορεί να αποτελέσει ορόσημο σε αυτήν την πορεία, πετυχαίνοντας τρεις μεγάλες αλλαγές στο κόμμα.

«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πολιτική. Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα, που αντίθετα με τα προγράμματα όλων των άλλων κομμάτων, δεν βάζει μόνο οικονομικούς στόχους. Βάζει και κοινωνικούς και διοικητικούς στόχους για την πατρίδα μας. Εξαιρετικά σημαντικό. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία. Είναι λογικό. Μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Από τα ευρύτερα αναπτυξιακά θέματα όπως η απαραίτητη πια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και της σχέσης της χώρας μας με την Ευρώπη και τον κόσμο, μέχρι θέματα όπως το άρθρο 16, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και η διάκριση Κράτους - Εκκλησίας είναι πολύ λογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Αν θέλουμε σε όλα αυτά τα θέματα να βγούμε ενωμένοι και μαχητικοί πρέπει να τα κλείσουμε όλα στο Συνέδριο. Δημοκρατικά. Και η μειοψηφία να ακολουθήσει τον δρόμο της πλειοψηφίας.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι οργανωτική. Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις συλλογικότητες και τους εκπροσώπους τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους συνεταιρισμούς, στα επιμελητήρια και τον συνδικαλισμό που αυτόν τον καιρό υποφέρει. Έχουν κόσμο. Πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να τον φέρουν. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, το ανακοίνωσε για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αττική. Μακάρι να γίνει για όλους τους αιρετούς σε όλη την Ελλάδα.

Η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή. Εδώ θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη. Με μηνύματα που θα είναι καθαρά και θα περιγράφουν σε κάθε κοινωνική ομάδα πως το όραμά μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αφορούν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Πιο σημαντικό ίσως από όλα θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε στην κοινωνία είμαστε πρώτοι έτοιμοι να αλλάξουμε στους εαυτούς μας. Ότι τη νέα σχέση του πολίτη με την εξουσία δεν περιμένει τη νέα διακυβέρνηση αλλά γίνεται πράξη στο κόμμα, τώρα. Να μην φαινόμαστε μόνο, αλλά να είμαστε η Αλλαγή που πρεσβεύουμε.

Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για τον στόχο του συνεδρίου και το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να μιλήσει ξανά στους ανθρώπους που σήμερα, απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα, δεν πάνε στην κάλπη θέτοντας τις τρις συν μία συνθήκες για να το πετύχει.

«Αν είχα ένα στόχο για αυτό το συνέδριο, αυτός θα ήταν να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι εμείς δεν φοβόμαστε να φύγουμε μπροστά και ότι στο επίκεντρο της ύπαρξής μας είναι ο πολίτης τον οποίον θέλουμε να εμπνεύσουμε να φύγει μπροστά μαζί μας. Να πείσουμε δηλαδή με το Συνέδριό μας ότι τη σχέση του πολίτη που θέλουμε στην εξουσία την υιοθετούμε πρώτα στο κόμμα. Σε όλα τα επίπεδα. Για να γίνουν όλα αυτά, θεμελιακή συνθήκη είναι να πιστέψουμε ότι μπορούμε. Όχι να το λέμε. Να γίνει φύση μας.

Και το ερώτημα είναι: «Μπορούμε; Και αν ναι, πώς;». Η απάντηση είναι ένα εμφατικό «ναι» και εξηγώ: Όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στον σύγχρονο κόσμο κερδίζονται από εκείνους που φέρνουν τον κόσμο τους στην κάλπη. Έχουμε τέτοιο κόσμο να φέρουμε; Έχουμε.

Με έχετε ακούσει ίσως να το λέω. Όχι μόνο τώρα, αλλά το επαναλαμβάνω: Υπάρχουν ακόμα εκεί έξω τρία ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη.

Από τα 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που σήμερα δεν πάνε στην κάλπη η μεγάλη πλειοψηφία είναι παραδοσιακοί προοδευτικοί ψηφοφόροι εν αναμονή. Κάποιοι πήγαν στον Τσίπρα, διότι πίστεψαν ότι είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος. Ποτέ δεν ήταν. Άλλοι πήγαν στον Μητσοτάκη διότι πίστεψαν ότι είναι προοδευτικός. Ποτέ δεν ήταν. Και τώρα κοιτούν εμάς. Αυτός είναι ένας γίγαντας εν υπνώσει.

Για να τους πείσουμε, θα χρειαστούν τρεις συν μία συνθήκες. Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα. Εδώ θα χρειαστεί νέα στρατηγική. Δεν πρόκειται η νίκη να έρθει μέσα από τα media.

Πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά θα είναι πάντα απέναντί μας, μέχρι να πειστούν και αυτά ότι η πολιτική αλλαγή έρχεται. Και δεν αρκούν οι συνδιασκέψεις. Όπου, κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Καλές είναι, αλλά δεν αρκούν. Μόνο πόρτα πόρτα θα βρούμε τον κόσμο που πρέπει να πείσουμε.

Με απλά λόγια, αν καθένας από εμάς φέρει έναν συμπολίτη μας που απέχει - ΕΝΑΝ - να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στην κάλπη τότε θα διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και θα δημιουργήσουμε τη δυναμική που έχουμε ανάγκη.

Και θα τους φέρουμε στην κάλπη αν δώσουμε μια υπόσχεση και την τηρήσουμε: ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα υπηρετήσουμε τη συντήρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή από ριζοσπαστικά κόμματα. Κόμματα με όραμα και ρεαλισμό. Όχι από πολιτικούς που πουλούν την εντολή του Λαού για ένα υπουργείο.

Γιατί; Θα μου πείτε. Διότι κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ; Αυτό είναι το λιγότερο.

Το βασικό είναι ότι κάνει κακό στην Πατρίδα. Όπου έγιναν τέτοιες συμπράξεις δυνάμωσαν τα άκρα. Δυνάμωσαν ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Και όποιος σκέφτεται συνεργασία με ΝΔ για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παύλος Γερουλάνος έθεσε τον πήχη για το επικείμενο συνέδριο με το μήνυμα το ΠΑΣΟΚ να βγει από το Συνέδριο, έτοιμο να κυβερνήσει.

«Θα βάλω έναν πήχη για το συνέδριο και θα τον βάλω ψηλά και θα τον βάλω για όλους μας: Σε αυτό το συνέδριο, σε αυτήν την συγκυρία, σε αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας θα ξέρω ότι στις 28 του Μάρτη κάναμε την δουλειά μας, αν στις 29 διαβάσω ένα σοβαρό πρωτοσέλιδο που λέει: «Ο γίγαντας ξύπνησε. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει».

