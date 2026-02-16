Με τον Χάρη Θεοχάρη η ελληνική εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο διοργανώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον ΣΚΑΪ, η συμμετοχή της ελληνικής πλευράς ως παρατηρητή στη συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ινδία, έπειτα από πρόσκληση του Ναρέντρα Μόντι, προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένο συνέδριο με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.