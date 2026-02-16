Φάμελλος: Δεν έχουμε το «καλύτερο ΕΣΥ» που παινεύεται ο κ. Γεωργιάδης, όταν δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο Μεσολογγίου

Σε επίσημη δήλωση προχώρησε νωρίτερα σήμερα (16/2) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το Μεσολόγγι, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την κατάσταση του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Μετά από ενάμιση χρόνο ερχόμαστε ξανά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου για να δηλώσουμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα, ότι δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα του 2026 να υπάρχει τέτοια υποβάθμιση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Το νοσοκομείο του Μεσολογγίου -που φέτος συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου- δεν έχει παιδίατρο. Είναι απαράδεκτο.

Δυστυχώς, υπάρχουν μόνο 17 μόνιμοι γιατροί για 48 θέσεις. Αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται φαινόμενα με μπλοκάκια και με πάρα πολλούς εργολάβους στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου.

Το αίτημα όλης της κοινωνίας του Μεσολογγίου, αλλά και όλης της Ελλάδας, είναι να αυτονομηθεί το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, να υπάρχουν προσλήψεις γιατρών, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η Πολιτεία είναι να εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό.

Δεν έχουμε το «καλύτερο ΕΣΥ» που παινεύεται ο κ. Γεωργιάδης, όταν δεν έχει παιδίατρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου».