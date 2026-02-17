Παρασκευαϊδης: Απαντά με επιστολή του για τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης απάντησε με επιστολή στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην επιστολή του προς τους πολίτες της Λέσβου, της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, τονίζει ότι η βουλευτική ιδιότητα δεν αποτέλεσε ποτέ αυτοσκοπό, αλλά μέσο προσφοράς, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στις αξίες της αλήθειας, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατικής παράταξης. Δηλώνει ότι, παρά τη διαγραφή του, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως ανεξάρτητος βουλευτής για τα συμφέροντα και τα δίκαια αιτήματα των ακριτικών νησιών.

Πιο αναλυτικά στην επιστολή του ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης αναφέρει:

«Αγαπημένοι μου συμπατριώτες της Λέσβου της Λήμνου και του Αη Στράτη,

Όπως ήδη γνωρίζετε , ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνοντας ως αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, στα πλαίσια συνέντευξής μου στο κανάλι της Βουλής, με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος. Δεν θα ασχοληθώ ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου, αλλά ούτε και με τα βαθύτερα αίτια αυτής του της απόφασης, για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν με αγγίζουν, μιας και για μένα η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα…

Δεν επιδίωξα την βουλευτική ιδιότητα για να πάρω, αλλά για να προσφέρω… Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αξίες και αρχές, που μου επέβαλαν και επιβάλουν την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου ως κόρην οφθαλμού και την πορεία μου στην κοινωνία με σημαία την προσφορά, την αλληλεγγύη αλλά πάνω από όλα την αλήθεια. Μια αλήθεια που έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική και που δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς και να ζει χωρίς αυτήν, χωρίς το ψέμα όμως όπως φαίνεται, ποτέ. Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρώ απαραίτητο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει, ότι μπορεί να με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να με θέσει έξω από τις καρδιές τις δικές σας ,των συμπατριωτών μου, που με κάθε τρόπο και μέσο, εκφράζετε την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας αναγνωρίζοντας τους μακρόχρονους πολιτικούς μου αγώνες πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης ,την συνεχή, συνεπή και υποστηρικτική παρουσία μου, ως βουλευτής, δίπλα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , αλλά και την συνολική επιστημονική και κοινωνική μου προσφορά προς εσάς, τους κατοίκους των νησιών μας.

Κλείνοντας διαβεβαιώ εσάς τους συμπατριώτες μου, ότι πέρα από παρατάξεις πέρα από κόμματα, η φωνή των ακριτικών νησιών μας, της Λέσβου, της Λήμνου, του Αη Στράτη, μας ενώνει και μου επιτάσσει, να συνεχίσω να αγωνίζομαι με συνέπεια ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής όλων σας, προωθώντας και υπερασπίζοντας, τα πάγια, αλλά και όλα τα δίκαια αιτήματά σας, όπως έκανα μέχρι τώρα. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ Ανεξάρτητος βουλευτής Λέσβου – Λήμνου- Άη Στράτη».