Πολιτική
18:51 - 18 Φεβ 2026

Βουλή: Μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για την εμπλοκή της Χατζηδάκη στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Reporter.gr Newsroom
Κόκκινο έχει χτυπήσει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή μετά την αποκάλυψη για το κύκλωμα με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά, καθώς το όνομα της πρώην γραμματέως Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκη, εμπλέκεται στην υπόθεση.  

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, εξαπέλυσε – από το βήμα της Βουλής – σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας το ηθικό πλεονέκτημα που, όπως είπε, επικαλείται η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται το δεξί χέρι του προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος στον στενό πυρήνα της κομματικής λειτουργίας», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, θέτοντας πιεστικά ερωτήματα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε σχέση με το εάν γνώριζε ή όχι για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στο ότι η κ. Χατζηδάκη κατείχε τη θέση της στο Οργανωτικό από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025, ζήτησε εξηγήσεις για την απομάκρυνσή της και το ενδεχόμενο εκείνη να συνδέεται με τυχόν επιλήψιμες πληροφορίες που ο κ. Ανδρουλάκης δεν γνωστοποίησε.

«Τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε τότε;», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι παρά την απομάκρυνσή της, παρέμεινε στέλεχος του κόμματος μέχρι σήμερα.

Δεν παρέλειψε, δε, να υπενθυμίσει και μία παλαιότερη ανάρτηση της κυρίας Χατζηδάκη (Ιούνιος 2025), στην οποία η ίδια χαρακτήριζε τις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών ως «ομολογία ενοχής».

Έτσι, σχολίασε δηκτικά: «Φαντάζομαι δεν θα έχει αλλάξει γνώμη τώρα που η ίδια οδηγήθηκε σε παραίτηση. Ή μήπως οι παραιτήσεις έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ» περί κυβερνητικών σκανδάλων καταρρέει κάτω από το βάρος των πρόσφατων υποθέσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριέλαβε τον ΟΠΕΚΑ, τη ΓΣΕΕ, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ σε αυτοκριτική, χρησιμοποιώντας τη λαϊκή ρήση: «Όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα. Λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική», σημείωσε καταλήγοντας.

Μάντζος: Συγκαλύψατε τους υπουργούς σας και τώρα μας κάνετε μάθημα διαφάνειας κι εντιμότητας

Στον κ. Λαζαρίδη απάντησε λίγη ώρα αργότερα ο Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας ότι η ΝΔ – που κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια – έχει την πλήρη ευθύνη για τους ελέγχους στον δημόσιο τομέα, αλλά και τη λογοδοσία.

«Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; Ποιος τον κυβερνά; Το είπα και πριν λίγες ημέρες. Έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ και δεν το ξέρουμε;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος, καταλήγοντας ότι δεν υφίσταται καμία σύγκριση μεταξύ του παρόντος περιστατικό με τα «σκάνδαλα της ΝΔ».

Κατηγόρησε, δε, τον κ. Λαζαρίδη ότι έχει παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας.

«Ναι, εδώ κάνατε ένα σόου. Καταδικάσατε έναν άνθρωπο κανονικά και μετά λέτε ”ισχύει το τεκμήριο αθωότητας”. Εγώ, επειδή είμαι δικηγόρος, γνωρίζω τη διαφορά. Γνωρίζω τι σημαίνει ισχυρό τεκμήριο αθωότητας», σημείωσε, προσθέτοντας: «Γνωρίζω τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ισχυριστήκατε σήμερα και σε αυτά που έχουμε ισχυριστεί εμείς από αυτά εδώ τα έδρανα για τους υπουργούς σας».

Ακόμη, εξαπέλυσε νέες βολές για τα περί συγκάλυψης, αναφέροντας:

«Όταν εδώ έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής, κύριε Λαζαρίδη, όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, και έρχεστε εδώ -ο ίδιος άνθρωπος- να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα ακούσετε τις απαντήσεις».

Όσο για την κ. Χατζηδάκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Εμείς τι κάναμε και σήμερα; Ό,τι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις: αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι περατώσεως της έρευνας, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να μην επηρεάσει την έρευνα και προκειμένου να μην διαρραγεί ο αξιακός μας κώδικας».

Και συγκρίνοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ με αυτήν της ΝΔ σε ανάλογες περιπτώσεις, σημείωσε:

«Εσείς τι κάνατε στις άλλες περιπτώσεις; “Αυτοματοποιημένες διαγραφές” μας λέγατε – ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου – και τις διαγραφές τις ψάχνουμε ακόμη».

«Και μια τελευταία ερώτηση: Μιας και είστε λαλίστατος περί των θεσμών και ευαίσθητος για τη Δικαιοσύνη, γιατί δεν εφαρμόζει ο κύριος Μητσοτάκης την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους της παράνομης παρακολούθησής του από την ΕΥΠ;», κατέληξε στην απάντησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 18:53
