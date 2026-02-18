Μητσοτάκης: Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε κορυφαίος συνταγματολόγος και αφοσιωμένος δάσκαλος

«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας κορυφαίος συνταγματολόγος και αφοσιωμένος δάσκαλος. Μα πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος», τονίζει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είχα την τιμή να τον διαδεχθώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να διαπιστώσω από πρώτο χέρι τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητα με την οποία προσέγγιζε τις αλλαγές που είχε ανάγκη ο τόπος», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

​«Ο Αντώνης Μανιτάκης απέδειξε ότι η προσήλωση στον εκσυγχρονισμό του κράτους δεν έχει κομματικό χρώμα, αλλά είναι εθνικό στοίχημα. Είναι βέβαιο ότι η νηφαλιότητα και η ευπρέπειά του θα λείψουν από τον δημόσιο βίο. Τα ειλικρινή μου συλληπητήρια στους οικείους του», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργό.