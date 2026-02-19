ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπερκάλυψη από τη δεύτερη ημέρα για ομόλογο αξίας €250 εκατ. της Capital Clean Energy
Αναλύσεις
20:46 - 19 Φεβ 2026

Υπερκάλυψη από τη δεύτερη ημέρα για ομόλογο αξίας €250 εκατ. της Capital Clean Energy

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καλύφθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα της η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.  

Ιδιαίτερη ζήτηση εμφανίζεται στο retail, με το επιτόκιο (μεταξύ 3,75% και 4,05%) να αξιολογείται ως ιδιαίτερα ελκυστικό από τους ιδιώτες επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο έχει ήδη υλοποιήσει στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης από τον τομέα των containerships, έχοντας πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλην ενός. Το βάρος μεταφέρεται στα πλοία μεταφοράς LNG και ενεργειακών φορτίων.

Η ζήτηση κατά τη δεύτερη μέρα της δημόσιας προσφοράς ήταν έντονη, με αποτέλεσμα από τις πρώτες ώρες της ημέρας να καλυφθεί το ποσό των 250 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια €242,5 εκατ., τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

- 62,7% - €152,0 εκατ. Για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

- 28,9% - €70,0 εκατ. Για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της Εκδότριας.

- 8,4% - €20,5 εκατ. Για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

H διαδικασία κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και

- Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η στρατηγική

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό, η Capital Clean Energy Carriers Corp. αποτελεί διεθνή ναυτιλιακό όμιλο με δραστηριότητα στην ποντοπόρο ναυτιλία και παρουσία στις αγορές μεταφοράς LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε στρατηγική αναδιάρθρωση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο εξειδικευμένου ενεργειακού ναυτιλιακού προφίλ.

Η εταιρεία διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικούς εταιρικούς μετασχηματισμούς και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, με έμφαση στη δημιουργία ενός ομίλου επικεντρωμένου στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων. Η δομή της βασίζεται σε θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), οι οποίες κατέχουν μεμονωμένα πλοία -μοντέλο σύνηθες στη διεθνή ναυτιλία.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται:

- Στη μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG),

- Στη μεταφορά λοιπών αερίων,

- Στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων,

- Στη μεταφορά ξηρού φορτίου.

Ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφώς προσανατολισμένη προς τον ενεργειακό τομέα. Αυτή η στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και της αυξανόμενης σημασίας του LNG ως καυσίμου-γέφυρα. Μέσω της ενίσχυσης του στόλου ενεργειακών πλοίων και της χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος επιδιώκει:

- Σταθερότερες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις,

- Μείωση έκθεσης σε κυκλικές αγορές όπως τα containerships,

- Ενίσχυση της θέσης του στον τομέα της μεταφοράς καθαρής ενέργειας.

Συνολικά, η Capital Clean Energy Carriers Corp. εμφανίζεται ως ένας ναυτιλιακός όμιλος σε φάση στρατηγικής μετάβασης: από ένα διαφοροποιημένο μοντέλο δραστηριοτήτων προς μια περισσότερο εξειδικευμένη, ενεργειακά προσανατολισμένη επιχειρηματική ταυτότητα, με στόχο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την κεφαλαιακή πειθαρχία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΝΕΕ ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος
Ναυτιλία

Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΝΕΕ ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος

Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου – Ποια είναι τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις

Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ
Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση 6ετούς Πράσινου ομολόγου ύψους €600 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση 6ετούς Πράσινου ομολόγου ύψους €600 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ