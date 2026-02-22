ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σπανάκης στη Ρόδο: Έργα ύψους €110 εκατ. στα Δωδεκάνησα μετά την κακοκαιρία «Bora»
Πολιτική
16:20 - 22 Φεβ 2026

Σπανάκης στη Ρόδο: Έργα ύψους €110 εκατ. στα Δωδεκάνησα μετά την κακοκαιρία «Bora»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Ρόδο παρέστη χτες (21/2), σε κομματική εκδήλωση, ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Β3' Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης, προσκεκλημένος ως κεντρικός ομιλητής στην κοπή πίτας της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Δωδεκανήσου, της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ρόδου και της ΟΝΝΕΔ Δωδεκανήσου. Ο κ. Σπανάκης μίλησε για τα έργα που είχαν ανάγκη η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα και τα οποία εκτελούνται με την κυβέρνηση της ΝΔ, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ.  

«Στο σύνολό τους τα έργα αυτά φθάνουν τα 228», σημείωσε ο κ. Σπανάκης, τονίζοντας ότι μόνο το υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, όπου το σύνολο του έργου αγγίζει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου όπου το έργο θα ξεκινήσει σύντομα με 5 εκατομμύρια ευρώ, στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα (έργο 1,4 εκατ. ευρώ), ενώ για τις χρηματοδοτήσεις των δήμων σημείωσε ότι από 25 εκατ. που ήταν το 2019 έφθασαν τα 42,7 εκατ. το 2025 με μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις (Χάλκη 189%, Μεγίστη/Καστελόριζο 225%, Σύμη 105%, Τήλος 214%).

Επίσης, τόνισε ότι ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση της κυβέρνησης για τα έργα που έγιναν στη Ρόδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Bora» στη Ρόδο τον Δεκέμβριο του 2024.

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι η χώρα μας έχει σταθερή μονοκομματική και αυτοδύναμη κυβέρνηση και αναφερόμενος σε προηγούμενες πολυκομματικές κυβερνητικές συνεργασίες, υπογράμμισε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, ο υφυπουργός Εσωτερικών θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση κοπής πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Κω, στην αίθουσα της Μαρίνας Κω, όπου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει φορείς του νησιού και να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 13:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά
Πολιτική

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς
Πολιτική

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα
Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ