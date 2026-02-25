Κεφαλογιάννη: Καινοτομία, δημιουργικότητα και υψηλή ποιότητα «μοχλοί» της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

Η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου στη διαρκή αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στην ποιότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τουρισμό.

Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα συντεταγμένης κυβερνητικής στρατηγικής, η οποία αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία του τουρισμού για την πρόοδο της χώρας μας.

Αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και την διασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο της φιλοξενίας με ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, μέσω της ανάπτυξης τωνειδικών μορφών τουρισμού και επενδύσεων σε υποδομές, όπως μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα και κέντρα ιαματικού τουρισμού, με στόχο τον δωδεκάμηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα και μια γεωγραφικά πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε, «προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προβολής, με τον επανασχεδιασμό του VisitGreece.gr και τη δημιουργία εξειδικευμένων πλατφορμών προβολής θεματικών μορφών τουρισμού.»

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, μέσα από την ενίσχυση τη τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η ελληνική φιλοξενία είναι βασικό συστατικό της ισχυρής εικόνας και ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού και κύριο συγκριτικό μας πλεονέκτημα διεθνώς. «Θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά με πνεύμα συνεργασίας και κοινό προσανατολισμό