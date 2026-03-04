Κωνσταντοπούλου: Η Ελλάδα σύρεται στο άρμα επιθετικών πολέμων και παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου

Επίθεση στην κυβέρνηση για «έλλειψη σοβαρότητας» εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «άφαντο» και «ελαφρύ», υποστηρίζοντας ότι «δεν αντιλαμβάνεται» τη σοβαρότητα των διεθνών εξελίξεων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι η Βουλή, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες συνθήκες, «έπρεπε να είναι γεμάτη και να διεξάγεται διάλογος», όμως παραμένει «άδεια».

Αναφερόμενη στην ομιλία του πρωθυπουργού που προηγήθηκε, η κ. Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε «εσωτερικής κατανάλωσης» χωρίς διεθνή ή ιστορική αξία. Τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «ήδη εμπλέκει τη χώρα μας σε εμπόλεμες καταστάσεις», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σύρεται «στο άρμα των επιθετικών πολέμων και των παραβιάσεων του διεθνούς, ανθρωπιστικού και ποινικού δικαίου». Σημείωσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως «ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. Τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «παραβιάζει την απόφαση του ΣτΕ να χορηγήσει στον παρακολουθούμενο κύριο Ανδρουλάκη το φάκελο με τα στοιχεία για την παράνομη παρακολούθησή του», ενώ η διορισμένη ηγεσία του ΣτΕ τον υποδέχτηκε κανονικά, αντί να τον χαρακτηρίσει «persona non grata».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός «δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές», οι οποίες κρίθηκαν πρόσφατα δικαστικά ως κακούργημα κατασκοπείας, συνδεόμενο με το Ισραήλ. Αντίθετα, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε αμφίσημα και προσπάθησε να δώσει την εντύπωση μιας «αποστασιοποίησης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την «αφωνία» της κυβέρνησης για το διεθνές έγκλημα στο Ιράν και υπογράμμισε ότι η σιωπή αυτή «γράφεται στην ιστορία». Εκφράζοντας έκπληξη και για τη στάση του κ. Ανδρουλάκη, τόνισε ότι δεν αποστασιοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Αναφερόμενη στις ερωτήσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι έχει καταθέσει 158 επίκαιρες ερωτήσεις στον πρωθυπουργό, χωρίς να έχει λάβει καμία απάντηση. «Δεν είμαι βεβαίως του χεριού του, για αυτό και φεύγει», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε μία ομιλία των αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Τέλος, για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο, το οποίο η Πλεύση Ελευθερίας στηρίζει υπό όρους, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι το κόμμα της προβληματίζεται για τον τρόπο που φέρνει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «θα μπούμε σε πολύ μεγάλο δίλημμα», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει την «ιδιότυπη περιφερειακή ψήφο».